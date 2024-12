Zazzaroni a difesa di Fonseca: "Perché gli altri possono lamentarsi e lui no?

"Paulo Fonseca ha tutto il diritto di lamentarsi degli arbitri - anche di uno solo - se ritiene che l’abbiano danneggiato. Lo fanno altri, perché lui no?": così il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, riguardo all'allenatore del Milan, Paulo Fonseca. Negli ultimi giorni infatti hanno fatto discutere le parole dell'allenatore portoghese a corredo della partita persa dal Diavolo a Bergamo, contro l'Atalanta.

Poi spiega:

"Stavolta ha però sbagliato i toni, la partita e il momento storico. I toni perché l’aver parlato di direzione indirizzata lo costringerà a risponderne alla procura federale; la partita perché in realtà La Penna non ha danneggiato il Milan - su Theo non era fallo, l’hanno confermato teletalent e qualche ex tutto -; il momento perché ha attaccato i referee proprio nel giorno del baffo nero, ovvero della clamorosa protesta dell’intera categoria per le violenze subite, in particolare nelle serie inferiori e nei tornei giovanili".