Zazzaroni: “Allegri gioca per vincere. Modric fondamentale”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nell'ultima puntata del nuovo podcast Numer 1, ha parlato così di Allegri dopo il big match vinto a San Siro contro il Napoli.

"Allegri gioca esattamente come ha sempre giocato, gioca per vincere, quindi domenica ha fatto gol immediatamente, con qualche errore difensivo, poi si è difeso benissimo e ha portato a casa il risultato. Se tu hai Modric hai uno sviluppo del gioco più fluido, se non hai Modric ma hai Locatelli giochi difensivo, questo sembra evidente. I giocatori riescono a migliorare le idee di un allenatore, ma sta cosa che dicono che si è evoluto, si è aggiornato..."