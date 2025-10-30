Zazzaroni: "Le punte del Milan sono bocche da fuochino. Dei 75 gol segnati da gennaio solo 15 portano la loro firma"
MilanNews.it
Intervenuto sui propri profili social, Ivan Zazzaroni ha analizzato il complicato momento che hanno e stanno attraversando le punte del Milan, che da gennaio 2025 ad oggi hanno messo a referto appena 15 reti:
"Sospetto che il Milan abbia un problemone con gli attaccanti: dei 75 gol segnati dal primo gennaio a oggi le punte (Leao, Gimenez, Abraham e succedanei) ne hanno messi dentro soltanto 15. Bocche da fuochino. Ho scelto il diminutivo meno imbarazzante".
Pubblicità
News
Zazzaroni: "Le punte del Milan sono bocche da fuochino. Dei 75 gol segnati da gennaio solo 15 portano la loro firma"
Sacchi consiglia Camarda: "Capisco la delusione, ma vada avanti per la sua strada perché lui è il futuro"
Pellegatti: "La Newco con gli Steinbrenner porterebbe ad un aumento di capitale da 2 miliardi che servirebbe in parte a liquidare Elliot"
Serve il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persadi Franco Ordine
Le più lette
2 Pellegatti: “Cardinale vorrebbe cedere le quote di maggioranza del Milan agli Steinbrenner entro dicembre, e creare una Newco"
3 Serve il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
4 Gimenez rischia. La Gazzetta: "Non c'è solamente Dovbyk. In Francia piace Panichelli. Idea Burkardt in Germania"
Primo Piano
Carlo PellegattiUn punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milan
Antonio VitielloMilan, a gennaio rinforzi sul mercato. Riscossa: settimana cruciale. Quante polemiche
Pietro MazzaraMilan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com