Zazzaroni: "Le punte del Milan sono bocche da fuochino. Dei 75 gol segnati da gennaio solo 15 portano la loro firma"

di Lorenzo De Angelis

Intervenuto sui propri profili social, Ivan Zazzaroni ha analizzato il complicato momento che hanno e stanno attraversando le punte del Milan, che da gennaio 2025 ad oggi hanno messo a referto appena 15 reti: 

"Sospetto che il Milan abbia un problemone con gli attaccanti: dei 75 gol segnati dal primo gennaio a oggi le punte (Leao, Gimenez, Abraham e succedanei) ne hanno messi dentro soltanto 15. Bocche da fuochino. Ho scelto il diminutivo meno imbarazzante". 