Zazzaroni: "Milan non da scudetto”. Sabatini: "Nì, se Leao segna 15 gol..."
di Andrea La Manna

Nel corso della puntata di Numer1 podcast, è stato chiesto a Walter Sabatini e Ivan Zazzaroni se secondo loro il Milan possa vincere lo scudetto. Queste le parole dei due giornalisti.

Zazzaroni: "Secondo me non è da scudetto, poi magari può vincere ma per me no. Può arrivare secondo, terzo, ma sarebbe un impressa se dovesse vincere con questo tipo di formazione partendo dal 9^ posto, come ha fatto per altro Conte".

Sabatini: "Con un grande attaccante si, così nì. Non voglio fare 0-0 ma ci metto la variabile che se Leao diventa centroavanti e segna 15 gol allora si che può vincerlo". 