Zazzaroni: “Su Allegri tentativi di recuperare dopo aver sparato minchiate sul grande tecnico che é”
Oggi alle 13:50News
di Enrico Ferrazzi

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così di Massimiliano Allegri sul suo profilo Instagram: "Oggi si sono inventati che Allegri, del quale mi considerano il cantore, gioca bene (che si sia... aggiornato? €): trovato subito il gol, difesa, tanta attenzione e contropiede. 

Il resto sono balle e tentativi di recuperare dopo aver sparato minchiate sul grande tecnico che è. Modric impressionante: ha corso come un ventenne". 