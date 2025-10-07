Zero vittorie e quart'ultimo posto: è crisi Fiorentina

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 06 OTT - Quart'ultimo posto dopo le prime sei giornate di Serie A, zero vittorie e appena tre punti frutto di altrettanti pareggi: questo inizio di campionato non era certo quello che pensavano e speravano la Fiorentina e i suoi tifosi. Soltanto pochi mesi le ambizioni e le aspettative era alte considerando anche i 92 milioni investiti sul mercato, tanto da sentir pronunciare anche la parola Champions League. Adesso la squadra viola deve guardarsi alle spalle e prepararsi, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, ad un calendario da brividi: Milan e Inter fuori, Bologna in casa, nel mezzo la trasferta di Conference a Vienna contro il Rapid. Da mercoledì, quando riprenderà la preparazione al centro sportivo (senza ben 11 nazionali), l'obiettivo prioritario sarà trovare la soluzione ai problemi e alle difficoltà che impediscono a questa Fiorentina di decollare. Ieri contro la Roma ha disputato la prova più convincente da quando è iniziata la stagione ma questo, nonostante anche il ritorno al gol di Moise Kean che aveva illuso, non le ha impedito di incassare la terza sconfitta di fila al Franchi dopo quelle contro Napoli e Como.

Tra i tifosi sta crescendo il malcontento ma anche la preoccupazione per una situazione così inattesa e i club della Curva Fiesole attraverso un duro comunicato hanno chiesto al presidente, Rocco Commisso, di mandare via il ds, Daniele Pradè. Quanto alla posizione di Stefano Pioli, la fiducia è stata ribadita già subito la gara di ieri, anche se non ufficialmente: il tecnico non è mai stato in discussione, il messaggio nel clan viola è proseguire tutti assieme, convinti che la Fiorentina saprà uscire da questo momento di crisi e risolvere le problematiche emerse finora riguardanti il collettivo ma anche diversi singoli finora al di sotto delle aspettative e del loro valore, fra questi Gudmundsson, Fagioli, Dodo e non solo. "Capiamo il morale basso di tutti i nostri tifosi, la stagione non è come l'avevamo immaginata, anche la squadra è delusa ma sta dando tutto e continuerà a lottare per questo club", il messaggio postato sui social da uno dei leader viola, David De Gea. (ANSA).