Zeroli finalmente in campo: 33 minuti per l'esordio col Monza nell'1-1 contro l'Empoli

Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nell'ultima partita giocata nel suo attuale club:

KEVIN ZEROLI (Monza)

Torna finalmente in campo il giovane talento di proprietà rossonera. Dopo alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato l'inizio stagione, Zeroli ha giocato 33 minuti nella sconfitta infrasettimanale contro il Padova mentre ha giocato titolare e per 90 minuti nell'1-1 contro l'Empoli.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 2

Reti: 0

Assist: 0

MILAN A TORINO SENZA DUE DIFENSORI

Domenica sera il Milan affronterà la Juventus nel secondo big match consecutivo in campionato dopo lo scontro - con tanto di vittoria - contro il Napoli di Antonio Conte. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Pervis Estupinan, squalificato dopo l'espulsione rimediata domenica a San Siro, ma potrebbe essere sprovvisto anche di Fikayo Tomori, non al meglio dopo l'ultima sfida contro i partenopei. Gli esami hanno escluso lesioni, ma Tomori, a causa di un risentimento, non ha ancora ripreso ad allenarsi con la squadra: anche ieri allenamento a parte e presenza a Torino a forte rischio. Al suo posto è già pronto Koni De Winter, apparso sul pezzo e pimpante nelle occasioni concesse da Allegri fin qui: ultima in ordine di tempo proprio la gara contro il Napoli ma in precedenza anche la sfida di Coppa Italia contro il Lecce e la gare di campionato a Udine e contro il Bologna. Chi sicuramente non partirà alla volta di Torino è Pervis Estupinan che è stato squalificato dopo il cartellino rosso rimediato a inizio ripresa della partita contro il Napoli. Come contro i partenopei, a sostituirlo sarà Davide Bartesaghi: il giovane cresciuto in rossonero ha offerto un'ottima prova con assist da titolare in Coppa e ha retto bene l'ingresso a freddo contro il Napoli.