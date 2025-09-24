Zille dopo il gol di Nkunku: "Credo che Allegri sia felice di avere l’imbarazzo della scelta"
Christopher Nkunku si sblocca con un bel gol in semirovesciata, dando un segnale forte ad Allegri anche per Milan-Napoli di questo fine settimana. Ne parla Federica Zille in diretta a Mediaset al termine di Milan-Lecce 3-0.
“Credo che Allegri sia felice di avere l’imbarazzo della scelta, anche perché non si sa ancora se Leao sarà a disposizione. Avere un giocatore che fa un gol del genere, che rompe subito il ghiaccio nell’ambiente rossonero penso che sia solo positivo per il Milan”
