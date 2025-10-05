Zille: "Vedo che i suoi compagni lo sostengono molto ed è una cosa molto importante per recuperare Gimenez"

Federica Zille, giornalista di Dazn, si è così espressa a Radio Rossonera su Santiago Gimenez: “Io nei confronti di Gimenez tendo a essere molto comprensiva, nel senso che è un giocatore che va recuperato dopo essere stato allontanato dal progetto ed è un calciatore unico in rosa perchè un altro centravanti non c’è, quindi può tornare sempre utile. Credo che lui sia un finalizzatore e abbia bisogno di fiducia, sta sprecando tantissimo se consideriamo che è il giocatore con il più alto XG senza aver segnato la dice tanto sulle sue potenzialità. Manca lucidità mentale, però vedo che i suoi compagni lo sostengono molto ed è una cosa molto importante per recuperarlo.

L’anno scorso c’era poco ordine già a partire dal livello societario, quest’anno invece è stata data una struttura: hanno messo un direttore sportivo nel suo ruolo e un allenatore a tutti gli effetti riconosciuto, probabilmente con poteri a livello di mercato. Io non credo che un anno fa Modric sarebbe venuto al Milan con un allenatore meno importante a livello internazionale, che ha giocato comunque due finali di Champions League, questa cosa non va trascurata. Bisogna dire brava alla società che ha rimesso le cose a posto e ad Allegri che ha dato un’identità alla squadra e sistemato la fase difensiva, che l’anno scorso era tragicomica in certe situazioni”.