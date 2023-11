Zirkzee: "Da piccolo ammiravo Ibra, Ronaldinho e Van Basten"

vedi letture

Interessante estratto dall'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport da parte dell'attaccante del Bologna: "In estate ho cambiato mentalità, sono tornato dalle vacanze con l'idea di non voler deludere nessuno e di migliorare molto. Quando ero bambino ammiravo Ibrahimovic, Ronaldinho, Van Basten e Ronaldo il Fenomeno, ho giocato insieme a Lewandowsky. Da queste leggende non ho rubato niente, li ho solo guardati e ho poi capito come avere il mio stile in campo".