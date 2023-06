Zlatan Ibrahimovic lascia il Milan, ecco i suoi numeri in rossonero

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Domani sera, al termine dell'ultima gara di campionato prevista alle 21 a San Siro contro l'Hellas Verona, il Milan saluterà Zlatan Ibrahimovic con una breve cerimonia che coinvolgerà tutto il pubblico. Questi i numeri nelle sei stagioni in rossonero di Ibrahimovic:

10/11 - 21 gol in 41 presenze totali (Serie A, Champions League, Coppa Italia)

11/12 - 35 gol in 44 presenze totali (Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa Italiana)

19/20 - 11 gol in 20 presenze totali (Serie A, Coppa Italia)

20/21 - 17 gol in 27 presenze totali (Serie A, Europa League, Coppa Italia)

21/22 - 8 gol in 27 presenze totali (Serie A, Champions League, Coppa Italia)

22-23 - 1 gol in 4 presenze totali (Serie A, Champions, League, Coppa Italia, Supercoppa Italiana)