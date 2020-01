Zlatan: "Non sono qui perché sono Ibrahimovic, ricomincio da zero e devo dare risultati"

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dell'eventualità di restare a Milano anche dopo la fine della carriera di calciatore: "Non si sa mai, quando hai un buon rapporto con tutti... c'è possibilità. Finché sono attivo cerco le sfide, per dare risultati ovunque. Non mi piace essere una figurina. Se dopo sei mesi faccio cose buone, ok, si continua. Altrimenti non mi interessa. Non sono qui perché sono Ibrahimovic, incomincio da zero e devo dare risultati. Il passato non mi aiuta, quello che mi dà più adrenalina è lavorare, dare la sfida, devo dimostrare. Per me stesso, non per voi, voi fate il vostro lavoro. Come persona io funziono così".