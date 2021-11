Zoff: "Le dimissioni nel 2000 non solo per Berlusconi. Olimpico intitolato a Rossi? Simbolico"

Nel corso dell’intervista rilasciata oggi a Tuttosport, Dino Zoff è tornato sulle sue dimissioni da ct azzurro dopo la delusione per la sconfitta in finale a Euro 2000. Una scelta che arrivò dopo le dure critiche di Silvio Berlusconi, all’epoca nella doppia veste di presidente del Consiglio e presidente del Milan: l’ex Cavaliere contestava a Zoff, fra le altre cose, la scelta di non marcare a uomo Zinedine Zidane contro la Francia. “È stato offeso un uomo e la sua professionalità”, disse l’ex portiere a luglio 2000, annunciando la scelta di lasciare anzitempo la panchina della Nazionale.

”C’erano tantissime dinamiche”. Sulle pagine del quotidiano torinese, Zoff torna appunto su quella vicenda: “A essere decisiva non fu esclusivamente l’entrata a gamba tesa dell’ex premier. Certo, pesò, ma ci sono state anche altre componenti”.

L’Olimpico a Paolo Rossi? Nel corso della chiacchierata, Zoff ha anche commentato la proposta di Gravina di intitolare lo stadio Olimpico a Pablito, suo compagno di squadra per anni sia alla Juventus che in Nazionale: “Lui ha fatto la storia, l’Olimpico rappresenta la nazione e la nazionale. Si tratta di un gesto da considerare oltre il nome, per il simbolo che avrebbe”.