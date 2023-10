Pagelle - Calabria come la kryptonite, Pulisic sarto. Reijnders sciupone

Queste le pagelle di Napoli-Milan 2-2 di Serie A.

Maignan 6: Politano gli tira una fucilata sopra la testa (forse coperto). La punizione di Raspadori è potente e precisa. Ma è decisivo con due parate di livello, specialmente l’ultima su Kvaratskhelia.

Calabria 7: è come la kryptonite per Kvara che lo salta solo una volta. Delizioso il cross con cui confeziona l’assist per lo 0-2 di Giroud. Poteva essere eroe con l’occasione finale, ma non trova lo specchio della porta di Meret.

Kalulu 6: fondamentale nel dare copertura preventiva su Kvrara. Esce per una botta alla coscia. (Dal 43’ Pellegrino 5: dire che non sia pronto è fargli un complimento. Esce infortunato dopo esser costato il gol di Politano).

Tomori 6.5: sta tenendo alto il rendimento e lo fa anche al Maradona. Leader sia con Kalulu sia, soprattutto, con Pellegrino accanto.

Theo Hernandez 5.5: timidissimi segnali di quel che fu. Ma siamo a fine ottobre e anche a Napoli non incide per quello che ci si aspetta. Non segna sulla palla a rimorchio di Leao.

Musah 6.5: aiuta Calabria in raddoppio su Kvaratskhelia. Ha 1000 polmoni e si sacrifica per tutti. Ad oggi è un titolare con pieno merito.

Krunic 5.5: sta cercando di recuperare la forma migliore, ma la sua partita è fatta di un buon primo tempo e di una ripresa in difficoltà nelle scelte.

Reijnders 5: ha sul piede destro la palla dello 0-3 che potrebbe mandare agli archivi la partita, incredibile ma vero la sbaglia e tiene in vita il Napoli. Nel secondo tempo cala drasticamente.

Pulisic 6.5: cuce la fase offensiva a destra, dove Mario Rui non ci capisce molto. Pennella il cross del gol dello 0-1 di Giroud. Rimane negli spogliatoi nell’intervallo per una contrattura e la sua assenza si sente. (Dal 46’ Romero 5.5: provoca il fallo da cui nasce la punizione di Raspadori. Fa espellere Natan, ma in mezzo c’è davvero poco).

Giroud 7.5: stranamente, con due cross fatti come Dio comanda, ne sbatte dentro due alle spalle di Meret. Opzione valida per costruire la manovra. Nel secondo tempo paga l’atteggiamento della squadra. Esce con vena polemica nei confronti di Pioli. (Dall’81’ Jovic sv)

Leao 5.5: Napoli sembra esaltarlo ogni volta, ma questa sera non trova gli spunti decisivi, sbagliando anche le scelte nei momenti decisivi. Detto questo, non prende bene la sostituzione e vedendo il finale, forse non aveva tutti i torti. (Dall’81’ Okafor sv).

All. Pioli 5.5: primo tempo della squadra da grande. Poi i suoi approcciano malissimo il secondo tempo e in 13’ arrivano i gol del pari del Napoli. Non c’è spiegazione logica nel togliere sia Leao sia Giroud. Alla lunga, due punti persi.