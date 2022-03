Pagelle - Giroud: ops.. he did it again! Bennacer spaziale. Kalulu, prova da top

MilanNews.it

Queste le pagelle di Napoli-Milan:

Maignan 6.5: attento sulle due conclusioni di Oshimen nel secondo tempo. Bravo nelle uscite alte e nello sfruttare, con intelligenza, il suo rilancio a scavalcare la linea di pressione del Napoli.

Calabria 7: Insigne non è in grande serata a Mario Rui non lo salta mai. Così il capitano, rispetto ad altre volte in cui doveva rimanere più bloccato, si concede diverse uscite nella metà campo del Napoli. Suo il tiro, un po’ ciabattato, che diventa l’assist per il gol di Giroud. (dal 80’ Florenzi sv).

Tomori 7: con Kalulu sembra esserci una chimica particolare. Non molla mai di un centimetro Osimhen quando il 9 del Napoli passa nella sua zona e poi è un aiuto fondamentale per Pierre quando deve raddoppiare sempre il centravanti del Napoli. Perfetto in ogni evenienza.

Kalulu 7: non è più una sorpresa. Ha un’attitudine particolare con le grandi partite e anche questa sera di prende le luci della ribalta annullando Osimhen che cerca di scappargli in velocità, ma trova uno che gli tiene botta. Fino a metterselo in tasca.

Theo Hernandez 7: ha il compito di sparigliare i raddoppi che Spalletti studia sulla corsia di sinistra e lo fa bene. Quando Insigne o Lobotka non accorciano negli spazi, si aprono quei metri che lui e Leao provano a rendere fertili. Impegna Ospina con una sassata mancina e mette Saelemaekers in porta per il potenziale 0-2.

Bennacer 7.5: diteci se c’erano degli ologrammi di Isamel in campo, perché era ovunque. Una prestazione sontuosa del 4 milanista, che imposta, raddoppia, accorcia e mette alla frusta Ospina con un bel sinistro. È mancato tantissimo nell’economia della squadra e ora, su questi livelli, sta facendo la differenza.

Tonali 6: non è brillantissimo nella trasmissione del pallone, ma di una cosa gli va dato atto: non gli tremano mai le gambe anche quando non è al top della condizione. (dal 68’ Krunic 6: entra a fare densità e a mettere chili e centimetri. Lo fa con dedizione e applicazione).

Messias 5.5: sfiora il gol su angolo di Tonali, ma Orsato aveva fermato tutto. Si pensava che potesse mettere maggiormente in difficoltà Mario Rui, ma così non è stato. (dal 80’ Saelemaekers 5.5: si divora il gol dello 0-2. Mannaggia a lui).

Kessie 7: come trequartista si muove negli spazi e poi, in fase di non possesso, è il primo ad alzare la pressione. Recupera una quantità impressionante di palloni e anche quando passa sulla mediana, non ne sbaglia uno. Lotta nel finale nel tenere il pallone sulla bandierina, come a Bergamo lo scorso campionato.

Leao 6: quando riesce a rompere il raddoppio, crea qualcosa di importante. Un tiro fiacco verso la porta di Ospina e due palloni picchiati a centro area che non trovano il rimorchio dei compagni. (dal 90’ Ibrahimovic sv).

Giroud 7: Koulubaly e Rrahmani sono due bestie contro le quali scontrarsi e provano anche a mandarlo ko. Lui resiste al taglio causato da Koulibaly, crea spazi, lotta, tiene su palloni e poi trova la zampata da tre punti che regala al Milan una vittoria pesantissima. (dal 68’ Rebic 6: subentra a Giroud quando la partita, paradossalmente, diventa ancora più complicata per chi sta la davanti. Meglio nel finale quando, da esterno, sfrutta i palloni laterali per far passare il tempo).

All. Pioli 7.5: era un esame tostissimo, non sbaglia una mossa che sia una. Kessie trequartista, Kalulu in prima battuta su Osimhen, il far sfogare il Napoli per poi aprirlo e colpire negli spazi. Partitone suo e del Milan.