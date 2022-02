Pagelle - Leao e Brahim devastanti, Giroud: altra doppietta. Tutti bene

Queste le pagelle di Milan-Lazio:

Maignan 6,5: qualità nei piedi e letture sempre precise nelle uscite. Non deve fare una parata che sia una.

Calabria 7: annulla Zaccagni in ogni duello singolo. Rispetto a Theo, gioca di più tra le linee e dentro il campo. Nel secondo tempo, un po’ come tutta la squadra, mette la modalità gestione energia. (dal 77’ Tomori sv).

Kalulu 7: conferma il suo ottimo momento di forma annullando uno spaesato e isolato Ciro Immobile. Chiude la partita da terzino destro, ma Pierre è sempre pronto a ogni evenienza.

Romagnoli 7: si inventa un assist rui costiano per il gol di Leao. Una palla in verticale perfetta che permette al portoghese di arrivare tutto solo davanti a Reina e di farlo secco. Nel secondo tempo non ha modo di soffrire gli attacchi biancocelesti.

Theo Hernandez 7: spacca la fascia come solo lui sa fare e i sincronismi con Leao tornano ad essere quelli giusti. La Lazio non ci capisce niente e sono spettacolari i giochi a tre con Rafa e Brahim. Assist al bacio per il gol del 3-0.

Tonali 7: ennesima partita di un livello alto per Sandro che ha una sola macchia: l’ammonizione che gli farà saltare il derby d’andata in semifinale. (dal 46’ Bennacer 6,5: prende in mano la bacchetta e gestisce la sinfonia rossonera senza sbavature).

Kessie 7: torna sulle sue zolle preferite e sembra ritrovare la comfort zone persa nel derby. Qualche fischio nel riscaldamento, ma pian paino prende ritmo nella gara fino al gol del 4-0, con esultanza militare sotto la Sud.

Messias 6,5: Marusic fa una fatica bestiale a tenerlo. Approccia bene alla partita e si vede che, quando lo fa, è un giocatore che può essere utile. (dal 61’ Saelemaekers 6,5: subentra bene in una partita senza storia).

Brahim Diaz 7.5: signori in piedi. Finalmente una prestazione in linea con quella del Brahim di inizio stagione. Imprendibile nello stretto, lucidissimo conduttore delle transizioni che portano ai gol numero due e tre, dove fa sempre la scelta giusta. Lo picchiano, ma lui se ne frega e continua a distribuire calcio.

Leao 8: voleva farsi perdonare la prova incolore nel derby, lo fa con una prestazione devastante. Demolisce Hysaj, entra negli spazi, segna e fa segnare. Quando è così, è imprendibile. (dal 77’ Maldini sv).

Giroud 7,5: come nel derby: due palloni in area giocabili, due gol. Un killer che sta prendendo ritmo dentro l’area di rigore avversaria e i gol, belli o brutti, facili o difficili, lui li sa fare. Next stop: Sampdoria. (dal 61’ Rebic 6: mette minuti nelle gambe).

All. Pioli 7,5: una partita sontuosa del suo Milan, che si conferma animale da grandi notti. I suoi giocatori divertono e si divertono. Nel finale, al posto di Daniel Maldini, poteva regalarci i primi minuti di Lazetic.