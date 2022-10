Pagelle - Leao, errori imperdonabili. Tata gatto di marmo sui gol subiti. Anche Pioli nei bocciati di serata

Queste le pagelle di Torino-Milan:

Tatarusanu 5: ha responsabilità su entrambi i gol del Torino dove si denota una sua scarsa reattività. Specialmente sul raddoppio granata, è letteralmente inchiodato e non riesce a dare spinta alla parata.

Kalulu 5.5: parte bene, con la solita personalità. Tuttavia inizia ad andare in difficoltà dal gol dell’1-0 in avanti. Pioli vede in lui il giocatore da togliere all’intervallo e lo manda sotto la doccia. (dal 46’ Dest 6: cerca di mettere un po’ di verve nella fase di spinta. Sfiora il gol con una conclusione da fuori, ma nel finale gli si annebbiano le idee).

Gabbia 5.5: quando hai un portiere inchiodato in porta, fai fatica a fare il tuo solito gioco. Matteo va in difficoltà, così come Tomori, su queste palle molto alte che creano situazioni di cortocircuito. Come sul secondo gol.

Tomori 5.5: rientra dall’inizio, ma il momento non felice prosegue. Pasticcio sul secondo gol del Torino e, anche sul primo, forse perde dal suo campo visivo Djdji.

Theo Hernandez 5.5: dentro una partita simile, dove dovrebbe sparigliare le carte, si ingolfa dentro le preventive che ha preparato Juric. Vaga nel secondo tempo a cercare qualcosa che non c’è.

Tonali 6: dentro alla nebbia milanista, è l’unico che prova ad avere un po’ di lucidità dentro la fase d’impostazione. Ma quando predichi nel deserto, è dura poter fare di più. (dal 69’ Bennacer 6: anche lui, come Sandro, si sente privo del suo compagno di merende. Pioli lo butta dentro troppo tardi per cercare di cambiare l’impostazione della partita).

Pobega 5: prestazione negativa di Tommaso, che non imbrocca neanche una giocata. Va in sofferenza sulla pressione degli ex compagni e, in fase di possesso, non riesce a dare il suo contributo. Brutta partita.

Messias 5.5: dentro una prestazione totalmente anonima e negativa ha il merito di segnare il gol del momentaneo 2-1, probabilmente viziato da un suo fallo su Buongiorno che Abisso non ravvisa. (dal 77’ Giroud sv)

Brahim Diaz 5.5: fornisce i due palloni più nitidi del primo tempo a Leao, con il portoghese che non li sfrutta. Poi va giù insieme alla squadra, eclissandosi fino alla sostituzione. (dal 46’ De Ketelaere 5: la sua frequenza agonistica è bassissima. Non incide come si sarebbe aspettato Pioli che dovrà lavorare parecchio sulla testa del belga).

Leao 4: Brahim Diaz gli mette sui piedi due palloni da buttare alle spalle di Milinkovic-Savic, ma lui si sgretola davanti al portiere del Torino e questo, sull’economia della partita, si rivela devastante ai danni del Milan. Sparisce nel corso del primo tempo e Pioli lo toglie all’intervallo. (dal 46’ Rebic 5: non è pervenuto. Dovrebbe dare lo strappo al posto di Leao, invece anche lui non becca le coordinate della partita).

Origi 5.5: si sbatte per quello che può. La squadra non lo assiste e lui va a sbattere contro la difesa del Torino che non gli dà spazi per liberare i suoi cavalli sul campo.

All. Pioli 5.5: commette lo stesso errore di Verona, dove tiene fuori Bennacer e la manovra della squadra ne risente clamorosamente. Preoccupante l’approccio della squadra e la mancata reazione dopo la doppia occasione fallita da Leao. È come se il suo Milan si sia fermato lì. Campanello d’allarme che suona forte.