Pagelle - Prestazione scadente e approccio non accettabile: Maignan unico sufficiente

Messias 5.5 : nel primo tempo non viene praticamente mai cercato dai compagni, anche se è suo l’unico sussulto con il cross per Giroud che il francese spara in bocca a Terracciano. Evapora nel secondo tempo fino al cambio. (dal 74’ Saelemaekers 5.5 : impalpabile fino all’assist per Theo, ma è troppo poco).

Thiaw 5 : due errori che ne condizionano voto e prestazione. Il giallo su Cabral che, inevitabilmente, gli limita l’aggressività e la possibilità di pressare con fisicità il 9 brasiliano. Poi si dimentica Jovic per il 2-0 della Fiorentina.

Kalulu 5.5 : in difficoltà su Nico Gonzalez che gli scombina le partiture delle marcature. Lontano sull’azione del 2-0 della viola rispetto alla sua zona di competenza.

Bennacer 5.5: non trova le sue geometrie classiche e soffre il pressing aggressivo della Fiorentina, non riuscendo a dare sbocchi a un Milan troppo schiacciato e quasi rinunciatario. (dal 65’ Bakayoko 5: più calci che palloni controllati. Un cambio che non convince ogni qual volta Pioli lo ripropone).

Tonali 5.5: come Bennacer, paga il fare assatanato della viola, non riuscendo quasi mai a creare ampiezza con i suoi movimenti.

Theo Hernandez 5.5: il gol nel finale serve solo al Fantacalcio, perché è inutile. Sarebbe servita una conclusione vincente mezz’ora prima, quando a tu per tu con Terracciano, lo ha centrato in pieno. Perde Dodo sull’azione del 2-0.

De Ketelaere 5.5: nella pochezza totale del Milan, è obiettivamente l’unico che ha qualche bagliore di giocata. Ma sono lampi sporadici che non portano praticamente a nulla. Amrabat gli rende ancor più complicata la serata facendolo respirare poco. (dall’83’ Adli sv)

Rebic 5: è la fotografia del primo tempo del Milan. Apatico e senza un guizzo che sia uno. Paga sicuramente l’inconsistenza della squadra, ma anche lui non ci mette molto. (dal 65’ Origi 4.5: avrebbe dovuto dare peso e pericolosità all’attacco. Fa rimpiangere Rebic, il che è tutto dire).

Giroud 5.5: lievemente meglio di Rebic perché sull’unico pallone che arriva nell’area di rigore della viola nel primo tempo, becca la porta di Terracciano. Su angolo dello stesso croato, costringe Terracciano alla parata importante di testa. In mezzo una lunga fase di pellegrinaggio nel deserto. (dal 65’ Ibrahimovic 5: fa solo una cosa degna di nota, ovvero uno stop di petto a seguire che gli stava liberando la strada al tiro, ma Igor gli ha chiuso la porta in faccia. Poi non si vede più).

All. Pioli 5: pessimo approccio del Milan alla partita, con il primo tempo passato a prendere pugni sui guantoni senza una reazione. Dopo il rigore di Nico Gonzalez, la squadra ha un sussulto e crea due palle gol con Giroud e Theo, ma poi si eclissa e sembrava quasi che fosse la Fiorentina a dover rimontare e il Milan difendere il vantaggio. Un brusco passo indietro dopo un mese dove le cose si erano rimesse a posto. E Italiano lo fa penare sempre.