Pagelle - Theo da +4 al fanta. Saelemaekers spacca la partita. Leao è imprendibile

Queste le pagelle di Milan-Venezia:

Maignan 6: attento sulla parabola velenosa di Molinaro. Poi si converte in regista difensivo toccando un gran numero di palloni nel giro palla milanista.

Kalulu 6,5: conferma le buone cose viste a Torino contro la Juventus. Ha una buona occasione su assist di Rebic, sforna un cross al bacio per Florenzi e fa tante cose buone in entrambe le fasi.

Gabbia 6: una buona partita di Matteo al ritorno da titolare. Il Venezia, in fase offensiva, è pochissima roba e lui può concentrarsi maggiormente sullo smistamento dei palloni. (dal 59’ Tomori 6,5: si presenta con un anticipo netto su Henry facendo capire che non c’è trippa per gatti).

Romagnoli 6,5: deve guidare il reparto nell’accoppiata con Gabbia e lo fa bene. Il Venezia non crea nessun pericolo alla retroguardia e anche lui si concede escursioni offensive a creare superiorità numerica.

Ballo-Touré 6: esordio in campionato per lui, che spinge il giusto, ma è anche un po’ pasticcione in alcune letture. Per essere una riserva, diciamo che abbiamo visto di peggio anche nel recente passato. (dal 59’ Theo Hernandez 7,5: l’ora di riposo che Pioli gli concede sembra essere rigenerante. Entra benissimo in partita e fornisce a Brahim Diaz il pallone che permette allo spagnolo di sbloccare il match. La chiude con il suo primo gol stagionale su assist di Saelemaekers).

Bennacer 6,5: prestazione in modalità diesel. Parte piano, poi si accende. Eccome se si accende. Vede con il terzo occhio l’inserimento di Theo e lo premia con il passaggio che poi diventerà l’assist per l’1-0. Rinfrancato e in forma crescente.

Tonali 6,5: partita più ordinata e meno impattante rispetto alle ultime, ma è sempre dentro la partita e la manovra milanista.

Florenzi 6: arriva con una frazione di secondo di ritardo su un assist golosissimo di Leao. Poi di testa sfiora il gol su bel cross di Kalulu. Non è ancora al top della condizione e si vede, ma è in crescita. (dal 59’ Saelemaekers 7: insieme a Theo è quello che fa affondare la gondola veneziana. Spacca continuamente la pressione, gioca benissimo tra le linee e fornisce a Theo l’assist del 2-0).

Brahim Diaz 7: la roccaforte veneziana non gli concede spazio per liberarsi palla al piede, però prova spesso ad aprirla girando il gioco sulla fascia destra. Si becca un po’ di improperi quando spara in bocca al vocalist della Sud l’assist di Rebic. Tuttavia si rifà chiudendo il palo sull’assist di Theo per il gol che stappa la partita. (dall’80 Kessie sv).

Leao 7: è il giocatore che crea sempre qualcosa. Salta sistematicamente l’uomo, anche quando viene raddoppiato. Quando è così, è praticamente devastante. Nella ripresa risente un po’ dei tanti minuti giocati, ma ci pensano i compagni a decidere la partita.

Rebic 6: con un avversario che si chiude così tanto, fa più fatica del solito a emergere. Tuttavia crea due occasioni da gol per i compagni, specie quella (dal 73’ Pellegri 6: all’esordio stagionale, si sbatte parecchio).

All. Pioli 6,5: lo scorso anno queste partite erano un po’ maledette. In mezzo a mille difficoltà e dopo un primo tempo dove la palla sembrava non voler entrare, azzecca il timing dei cambi che fanno portare a casa tre punti e danno continuità alla classifica.