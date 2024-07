Manchester City-Milan, promossi e rimandati: Colombo e Nasti timbrano, Chuk ispirato. Male Calabria e Tomori

vedi letture

Il Milan inizia la tournée americana con una partita positiva contro il Manchester City di Guardiola. Oltre alla vittoria, che fa sempre bene, la squadra di Fonseca ha iniziato a far vedere qualche uscita palla al piede interessante, oltre che una fase di recupero palla più organizzata. I Citizens erano ovviamente infarciti di ragazzini e primavera, ma il test è stato di sicuro positivo. Di seguito i promossi e i rimandati di questa prima amichevole statunitense.

PROMOSSI

Chukwueze: frizzante e propositivo, Fonseca non lo relega più alla linea laterale ma gli permette di svariare anche dentro il campo. Lui ripaga l'allenatore con una prestazione in crescendo e due assist al bacio per Colombo.

Colombo: due palloni in area, due gol. Asseconda le richieste di Fonseca e scende fino a centrocampo in fase di uscita palla al piede dalla difesa: è efficace e ben inserito.

Nasti: entra, fa a sportellate serie con Gvardiol, e la piazza all'angolino di prima da fuori. Bell'impatto.

Torriani: non può nulla sui gol, nel primo tempo si supera su Haaland. Una certezza con i piedi, sembrava che fosse lui l'Ederson della situazione.

Saelemaekers: forse un po' confusionario perché ha voglia di strafare, ma non si è risparmiato neanche per un secondo. Bello l'assist per il gol di Nasti.

RIMANDATI

Calabria: si lascia saltare sempre e con troppa facilità. Sul secondo gol del City viene sverniciato da Hamilton, che però non guida una F1.

Tomori: in difficoltà sul centrosinistra, mai sicuro palla al piede. Si perde McAtee sul gol, la marcatura in area lo fa andare in apprensione.

Terracciano: anche lui un po' in difficoltà a sinistra, perde palla sul primo gol del City.