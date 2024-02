Pagelle - Jovic, Adli e Thiaw: disastri senza appello. Pulisic e Giroud di un'altra categoria

Queste le pagelle di Monza-Milan

Maignan 5.5: si fa infilare sul suo palo sul gol del 4-2 ed è un altro gol che poteva evitare. Sui rigori, non ne intuisce più uno. Incolpevole sui destri di Dany Mota e Bondo.

Florenzi 5.5: appare impreciso in diverse situazioni, specie palla la piede. Suo il cross da cui nasce l’assist di Pulisic per il momentaneo 2-1 di Giroud, ma era lecito aspettarsi di più. (dall’83’ Musah 6: entra bene)

Thiaw 4: ritorno da titolare da pianto greco. Causa il rigore del primo gol del Monza con un intervento che nemmeno sul campo de “La Dominante” (2 minuti in linea d’aria dall’U-Power Stadium) si vede. Poi concede il destro a Dany Mota per il 2-0. Un disastro, perché è lui a tenere in gioco Maldini sul gol del 3-2 di Bondo.

Gabbia 6: tiene a galla la baracca laddove può. Spende anche un giallo intelligente per fermare una ripartenza del Monza.

Theo Hernandez 5.5: apatico in entrambe le fasi. Sembra sottovalutare la partita e si vede.

Adli 4: un primo tempo deprimente. Sbaglia qualsiasi cosa possa sbagliare. Lento, macchinoso, annebbiato, impreciso, tocca la palla con tre-quattro tocchi in più del dovuto. Anche a livello fisico viene preso in mezzo dai dirimpettai del Monza. (dal 46’ Reijnders 6: porta vibrazione in mezzo al campo. Un delitto tenerlo fuori dall’inizio).

Bennacer 5.5: è dentro la sequenza di errori che porta al 2-0 di Dany Mota, ma è il meno colpevole. L’errore grave è quando si presenta in posizione di tiro da dentro l’area di rigore e al posto di tirare forte verso la porta di Di Gregorio, strozza la conclusione, mandandola fuori. (dal 54’ Giroud 6.5: riapre la partita con una zampata da bomber vero, su torre di Pulisic).

Chukwueze 5.5: sembra partire bene con un assolo che dà false speranze al Milan e al match. Un tiro a giro deviato e controllato da Di Gregorio e poi il vuoto. (dal 46’ Pulisic 7: ha un altro ritmo, tecnico e mentale, rispetto a Chukwueze. Fornisce l’assist per il gol di Giroud che riapre la partita. Si inventa un super gol per il momentaneo 2-2).

Loftus-Cheek 5.5: non dà mezzo strappo dei suoi e anche a livello fisico, non è dominante per come ci si aspetta.

Okafor 5: cerca di fare il Leao, ma rallenta la manovra offensiva. Di stoccare verso la porta brianzola non se ne parla. Occasione fallita. (dal 46’ Leao 5.5: scivola spesso, quando si crea l’occasione per arrivare davanti a Sorrentino, perde lucidità nella scelta e fa svanire l’occasione di fare gol, ma la cestina).

Jovic 3: che cosa gli sia passato per la calotta cranica nel dare quel colpo senza senso a Izzo non è dato saperlo. Fatto sta che lascia la squadra in inferiorità numerica e adesso vedremo il giudice sportivo quante giornate gli darà.

All. Pioli 4: la preparazione mentale della partita, specchio dell’approccio dei suoi nel primo tempo, è qualcosa di inaccettabile. Sbaglia la formazione, chi doveva entrare dall’inizio lo fa con la camomilla nelle vene. Jovic gli rovina la partita, i titolari dell’attacco e Reijnders gliela stavano rimettendo a posto, poi crolla tutto il castello di carta. Non era questa la partita in cui fare il turnover.