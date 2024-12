PAGELLE - Morata, Abraham e Chukwueze: che errori! Jimenez il migliore

vedi letture

Queste le pagelle di Milan-Genoa:

MAIGNAN 6: prende freddo.

EMERSON ROYAL 5.5: non sa cosa voglia dire crossare, perché anche stasera ne sbaglia diversi. Un colpo di testa impegna Leali. Poi il vuoto

GABBIA 6: si mangia Pinamonti e non soffre mai.

THIAW 6: tranqullla serata con brivido su un retropassaggio per Maignan.

JIMENEZ 6.5: decisamente il Migliore in campo per impegno, costanza nella prestazione e voglia di fare.

FOFANA 6: è stanco, lo si vede, nel secondo tempo perde qualche posizione non da lui.

REIJNDERS 6: qualche situazione delle sue con una sgasata nel secondo tempo che porta ad una delle poche occasioni della ripresa.

CHUKWUEZE 4.5: ha sul piede buono, ovvero il mancino, la miglior palla gol del primo tempo quando Jimenez gli apparecchia la tavola, ma lui arriva ad impattare male il pallone e grazia Leali. Si sbatte molto per aprire gli spazi a Liberali, ma è anche tanto impreciso sui cross. Su uno decente, Emerson Royal impegna Leali. (dal 76’ OKAFOR 5: ingresso non impattante dello svizzero, che sembra aver perso anche quel super potere della passata stagione, ovvero quello di incidere a partita in corso).

LIBERALI 6: lanciato da titolare in Serie A, Mattia risponde presente. Il pullman del Genoa non gli consente grandi margini di manovra e allora lui va ad occupare zolle più verso la zona di Chukwueze. Ha voglia, dinamismo e non gli tremano le gambe. (dal 62’ CAMARDA 5.5: non è colpa sua, sia chiaro, perché non gli arriva mezzo pallone da poter giocare come vorrebbe).

LEAO 6: regala dei sussulti interessanti nel primo tempo, dove il dialogo tecnico con Jimenez è certamente più produttivo di quello che non si vede sulla banda opposta. Cerca di svariare lungo tutto il fronte offensivo alla ricerca di spazi e giocate.

ABRAHAM 5: ha una chance mportante del primo tempo, ma il suo destro finisce largo. La sua prova, in generale, è decisamente opaca. Esce all’intervallo a causa di una contusione. (dal 46’ MORATA 5: ad un quarto d’ora dalla fine, ha una buona occasione, ma il mancino a giro che sforna, finisce fuori. Poi prende la traversa su imbucata di Reijnders con la palla gol più nitida di tutta la partita),

ALL. FONSECA 5: è uno dei colpevoli di quello che si vede in campo, ma non il primo. Ok la punizione a Theo Hernandez, ma non metterlo nell’assalto del secondo tempo è una scelta non ottimale.