Pagelle Primavera - Omoregbe, ingresso incoraggiante. Male Alesi, Chaka unica certezza

Pagelle di Milan-Roma 1-4:

Nava 5,5 - Sui tre gol non può nulla, mentre sul rigore poteva fare sicuramente molto di più.

Bakoune 6 - A destra va in difficoltà dal primo all'ultimo minuto, ma nel finale mette un assist al bacio per Omoregbe che viene poi realizzato.

Paloschi 5 - Causa un rigore dopo un intervento ingenuo in area. Anche lui in difficoltà.

Coubis 5,5 - Solito strapotere fisico, bene anche di testa. Satriano gli crea qualche problema.

Bozzolan 5 - Doppia fase stracolma di errori per il terzino mancino, che non può nulla sulle discese dei giallorossi.



Gala 5 - Troppi errori che non ci si aspetta da un giocatori di qualità come lui. (Dal 53' Cuenca 5,5 - Si fa vedere poco)

Marshage 5 - Non spazza via il pallone in occasione del primo gol. Per il resto è un continuo rincorrere i giocatori della Roma. (Dal 7' Eletu 6 - Gestisice bene i pochi palloni che tocca)

Zeroli 5,5 - I tempi di inserimento sono sempre ottimi, ma questa volta non riesce mai ad essere preciso. Non benissimo nella fase difensiva.

Alesi 5 - Partita difficile per l'esterno rossonero, che prova a creare qualcosa ma senza rendersi realmente pericoloso. Sbaglia una ripartenza 3 contro 1 che poteva dare fiducia. (Dal 70' Stalmach 6 - Ingresso positivo dopo l'esordio in Coppa dal primo minuto)

Mangiameli 5 - Tocca pochissimi palloni e manca un gol per pochissimi centimetri. (Dal 70' Omoregbe 6,5 - Come Chaka, quando accelera è impossibile fermarlo. Segna di testa l'unico gol rossonero)



Chaka Traoré 6 - Quando accelera è inarrestabile, ma non può sempre risolvere lui la partita. (Dal 58' Longhi 5,5 - Entra in un momento delicato della partita, tocca pochi palloni)