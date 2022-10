Pagelle Primavera - Scotti dà la scossa, esordio positivo per Stalmach. Longhi, doppietta importante

Le pagelle di Milan-Spezia 4-0:

Torriani 6– Viene impiegato in poche circostanze, ma è sempre attento e partecipe all’azione. Rischia una volta con i piedi.

Casali 6 – Spinge molto, ma dietro è troppo incerto. Si trova molte volte nell’uno contro uno a causa di errori posizionamento. (Dal 75’ Parmiggiani sv)

Simic 6,5 – Prova di grande sostanza per il centrale rossonero, sempre più leader di questa squadra.

Nsiala 6 – Rischia troppe volte la giocata al limite dell’area perdendo diversi palloni, ma nei contrasti va forte e ne perde pochi. In crescita.

Bartesaghi 6 – E’ la solita spina nel fianco sulla sinistra. Spinge tanto e sbaglia poco. ((Dal 68’ Bozzolan 6: entra in una fase spenta della gara. Anche lui galoppa sulla sinistra.

Stalmach 7 – Partita di sostanza per il neo acquisto, oggi alla prima da titolare. Mette l’assist per il gol di Pluvio, poi esce per infortunio.

Eletu 6 – Gara di semplice amministrazione per il mediano rossonero. Recupera palloni e imposta. (Dal 60’ Mancioppi 6 – Gestisce bene i palloni che gli arrivano )

Pluvio 7 – Apre le marcature dopo un triangolo con Stalmach. Prestazione di qualità e quantità.

Cuenca 6 – Gli serve ancora del tempo per rientrare in forma dopo lo stop di diverse settimane. Punta l’uomo e si sacrifica aiutando spesso Casali. Alcuni segnali sono positivi, altri meno. (Dal 45’ Scotti 7 -accende il Milan nella ripresa con qualche accelerata importante e segna la rete che chiude il match)

Longhi 7 – E’ in grande spolvero. Il gol del 2-0 non gli basta, andando vicino alla doppietta in due occasioni con due mezze sforbiciate uscite fuori di poco.

Omoregbe 5,5 – Si sacrifica molto e Abate questo lo apprezza, ma davanti è troppo impreciso. Si divora un gol da ottima posizione (dal 60’ Alesi 6,5: ci mette un po’ per carburare, ma quando si accende è imprendibile).

Abate 7 – Porta a casa i sedicisimi di Coppa Italia e conferma il periodo positivo della sua squadra.