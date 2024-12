PAGELLE - Si divertono tutti: Reijnders, Leao, Chuk e Abraham brillano

vedi letture

Il Milan passa ai quarti di finale di Coppa Italia rifilando una goleada al Sassuolo in una partita mai in discussione. Queste le pagelle dei rossoneri:

SPORTIELLO 6: torna titolare dopo mesi. A parte un brivido con la palla tra i piedi, vive 45 minuti da spettatore. (dal 46’ TORRIANI 6: prende gol sul suo palo. Non c’è scusante dell’esser entrato a freddo. È un errore che gli servirà nel percorso di crescita. Bella la parata nel finale su Volpato).

CALABRIA 7: offre sempre un’opzione a Chukwueze. Gioca sia in verticale sia cercando spazio dentro al campo. Si toglie la soddisfazione di segnare il primo gol stagionale, che vale il 5-0.

TOMORI 6.5: serata serena su Mulattieri. Partita in totale controllo insieme a Pavlovic.

PAVLOVIC 6.5: si fa sentire spesso su Mulattieri, cercando anche di trovare l’anticipo. Incamera minuti importanti per prendere fiducia. Grande intervento, subito dopo il 5-0, su Mulattieri.

TERRACCIANO 6: dentro una serata di dominanza della squadra, lui è quello che va più in difficoltà. Sul gol di Mulattieri è in ritardo. Tuttavia in una serata così, non si va sotto il 6.

FOFANA 7: è troppo forte per il Sassuolo. Domina senza affanni in mezzo al campo e si concede anche alcune iniziative balistiche interessanti in fase d’impostazione. (dal 46’ MUSAH 6: secondo tempo da compare di Reijnders e si gode il viaggio).

REIJNDERS 7.5: è in un momento tecnico e fisico straripante. Danza in mezzo alle maglie bianche del Sassuolo facendo sparire il pallone dalla disponibilità degli avversari. Mette in porta Chukwueze che segna con il rimbalzo. Realizza un gol meraviglioso per non farsi mancare nulla. (dal 65’ BARTESAGHI 6: occupa bene lo spazio, senza sbavature)

CHUKWUEZE 7.5: prima doppietta con la maglia del Milan, terza in carriera. Il primo gol, per poco, non lo sbaglia mandando sul palo una palla geniale di Reijnders. Bello il gol del 3-0 con cui impallina Satalino. Il Sassuolo gli concede cose che, in altre partite, probabilmente si sogna ma lui è bravo a sfruttare l’occasione.

LOFTUS-CHEEK 7: l’avversario non oppone grande resistenza, lui aveva bisogno di ritrovare alcune giocate per rivivere mentalmente alcune sensazioni positive. Bello l’assist con cui mette in condizioni Leao di segnare il gol del 4-0. (dal 46’ PULISIC 6.5: al primo tiro in porta centra il palo, poi arriva Calabria a fare 5-0. Sa dosare le marce della sua prestazione).

LEAO 7.5: interpreta come meglio non potrebbe la partita. Si diverte e fa divertire. È semplicemente troppo forte per una partita simile. Segna un gol da attaccante vero, su imbucata perfetta di Loftus-Cheek, interrompendo un digiuno casalingo che durava dal 31 maggio scorso. Da una sua giocata a due con Abraham nasce il pallone del gol di Reijnders. (dal 46’ OKAFOR 6: mette in porta Abraham per il gol del 6-1, ma per il resto è eclissato e Fonseca non la prende bene).

ABRAHAM 7.5: si muove bene e capisce che non sarà una serata difficile a livello di botte. Svaria parecchio, crea spazio per i compagni e gioca tanto di sponda. Fa un gran bel gol, quello del 6-1, con il colpo sotto su assist di Okafor.

All. FONSECA 7.5: il Milan azzanna benissimo la partita, chiudendo la pratica in 22 minuti. È stato bravo a stimolare la squadra ad approcciare bene alla partita e ha ottenuto i risultati che si augurava. Peccato il non inserimento di Camarda in una partita che sembrava apparecchiata per farlo segnare, vista la goleada finale.