PAGELLE - Theo da 3. Conceiçao sbaglia tutti i cambi. Joao Felix indecoroso

MAIGNAN 6: partita serena se non fosse per il gol che prende, sul quale non può fare nulla.

WALKER 6: ordinato, non deve spingere più di tanto perché le consegne tattiche sono chiare. Deve alzare il baricentro nello scarno assalto finale.

THIAW 6.5: è il regista arretrato della squadra e il Feyenoord gli concede sempre la prima impostazione. Lui non si fa pregare e ora sventaglia e ora imbuca. Suo l’assist per il gol di Gimenez.

PAVLOVIC 6: mezzo voto in meno di Thiaw solo per il posizionamento non perfetto sul gol di Feyenoord. Si dimostra perno della difesa con tanti anticipi e letture di spessore.

THEO HERNANDEZ 3: al posto di mettere storie con canzoni dal contenuto rivedibile, sia nel testo sia nel titolo, pensasse a cambiare la testa, l’approccio e la lettura delle partite. Prende due gialli da taglio dello stipendio, lasciando la squadra in 10 contro 11 con una simulazione che non è accettabile. Si faccia un esame di coscienza approfondito e chieda scusa. Nel primo tempo, inoltre, si mangia il gol del potenziale 2-0 a pochi metri dalla porta di Wellenreuther.

MUSAH 5.5: quando vuole fare più del suo, sbaglia. Conceiçao lo sposta in diversi ruoli per emergenza, ma essere polivalente non sempre è un bene. (dall’83’ CHUKWUEZE SV)

REIJNDERS 5.5: parte bene, con un primo tempo positivo e una bella diagonale difensiva. Nel secondo tempo, specie dopo il rosso a Theo, patisce la risalita del Feyenoord. (dall’83’ ABRAHAM SV)

PULISIC 5.5: prova a fare qualcosina nel primo tempo, ma si vede che non è al top. (dal 62’ BARTESAGHI 5: preso in mezzo sul gol del Feyenoord. Basta quello che inquadrare la sua partita).

JOAO FELIX 4.5: troppo lezioso, troppi cotillon e troppa poca concretezza, anche nei momenti delicati. Anche lui, nel primo tempo, ha una bella chance per il raddoppio, ma non becca la porta. Secondo tempo indecente e viene una domanda: deve giocare per forza?

LEAO 6: dà la sensazione di essere in grande serata e regala strappi e numeri. Un’occasione fallita anche per lui nel primo tempo. Nel secondo si trova orfano per gran parte della frazione per i cambi senza senso di Conceiçao.

GIMENEZ 6.5: non tradisce e sblocca la partita dopo 45 secondi, deviando nella porta del Feyenoord la torre di Thiaw. Si sbatte tantissimo e detta diverse volte il passaggio ai compagni. È vittima dell’espulsione di Theo, perché la squadra non produce più come nel primo tempo e Conceiçao lo sceglie per far posto a Fofana. (dal 71’ FOFANA 6: il suo ingresso è tardivo, perché Conceiçao doveva metterlo subito dopo l’espulsione di Theo. Fa quello che può).

All. CONCEICAO 4: è vero che Theo Hernandez gli rovina il piano partita, ma sbaglia tutti i cambi. Togliere Gimenez quando devi comunque segnare un altro gol è un atto scellerato, specie se il campo c’è un Joao Felix che pascola e combina danni. Il voto è una sommatoria di Zagabria e la gara d’andata, perché il Milan è passato da essere tra le prime otto agli spareggi dove è stato eliminato dalle riserve del Feyenoord.