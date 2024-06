A cura dal Dottor Fonseca: i due aspetti chiave su cui concentrarsi per il nuovo Milan

vedi letture

Luglio si avvicina sempre di più, e l'8 è il giorno segnato in rosso sul calendario di tutti i milanisti: la squadra infatti si ritroverà come ogni anno per iniziare il ritiro, ma rispetto alle ultime 5 occasioni, questa volta ci sarà un allenatore diverso ad attenderla. Paulo Fonseca sta preparando il suo primo ritiro da allenatore del Milan, e siamo certi che sul suo taccuino ci saranno tante idee, tante ipotesi di gioco, ma soprattutto dovrà essere bravo a curare due aspetti.

IL DOTTORE - Prima di tutto, Paulo Fonseca dovrà essere un bravo dottore: dovrà essere in grado di evitare, più il suo staff dedicato che lui in prima persona, in realtà, tutti gli infortuni che hanno caratterizzato il Milan di Pioli. Durante i 5 anni di gestione del tecnico di Parma, gli abbondanti infortuni sono stati un fil rouge scomodo e noioso con cui fare inevitabilmente i conti. Senza andare troppo lontano, ricordiamoci la passata stagione e tutte le partite decisive che il Milan ha dovuto giocare rimaneggiato, concedendo chiaramente più opportunità agli avversari. Lo staff di Fonseca è già al lavoro per curare con dedizione e attenzione maniacale questi aspetti, che alla fine permettono al Milan di essere più competitivo.

IL TATTICO - Quello che un allenatore non vede l'ora di vedere, per poter provare a metterci mano portando le sue idee, è sicuramente quello che i calciatori fanno quando sono in campo. E qui Fonseca dovrà curare per bene anche l'aspetto tattico, pensando a quello che il Milan ha fatto vedere nell'ultima stagione: troppi gol subiti, posizioni un po' particolari di certi interpreti in campo, insomma c'è da rivedere e riaggiustare. Prima di tutto il focus dovrà essere più che la difesa la fase difensiva nel suo complesso, per essere più coperti e non subire sempre le iniziative avversarie. Secondariamente, anche la fase di possesso dovrà essere adattata, chiaramente, alle idee del nuovo allenatore, ricercando un'efficacia maggiore rispetto a quello che veniva fatto fino a pochi mesi fa. Il taccuino del Dottor Fonseca è sicuramente pieno di appunti, appuntamento all'8 luglio.