A destra sarà dominio o alternanza? Dalot, tra l'esempio di Theo e il momento di Calabria

Poco più di un anno fa, qualche settimana prima dell'insediamento di Pioli sulla panchina rossonera, iniziò la lunga corsa di Theo Hernandez, iniziata con Giampaolo e proseguita col tecnico emiliano. Il francese esordì proprio nel derby, sostituendo Ricardo Rodriguez nel corso della ripresa, col Milan alla ricerca del pareggio. Da lì in poi l'ex Real non lasciò più il campo, dominando sostanzialmente con chiunque, almeno in fase offensiva. Sabato arriverà una nuova stracittadina ed un nuovo terzino rossonero avrà la possibilità di debuttare.

TRA SPERANZE E PRUDENZA - Mentre tutti credevano che il Milan si sarebbe concentrato sul centrale difensivo, la dirigenza rossonera ha chiuso per Diogo Dalot, arrivato in prestito secco dal Manchester United. Un laterale destro che può giocare a sinistra, si scrive da giorni, ma di fatto un laterale destro... D'altronde, fino a qualche settimana prima, il rinforzo su quella corsia sembrava prioritario. Il portoghese riuscirà quindi ad imporsi come Theo Hernandez? Le caratteristiche del ventunenne di Braga sono simili a quelle del collega, ma sbilanciarsi in tal senso sarebbe alquanto imprudente. Il ragazzo viene da un anno complicato in Inghilterra, di conseguenza sarebbe ingeneroso attendersi un rendimento immediatamente roboante. Al derby giocherà sicuramente Calabria, tra i pochissimi restati a Milanello, ma non è da escludere che Dalot possa ritagliarsi un breve spezzone, anche grazie ai cinque cambi.

LA STRADA DELL'ALTERNANZA - Il Calabria apprezzato nella primissima parte di stagione sarebbe (e sarà) difficilmente sostituibile, sappiamo però che il bresciano non sempre ha brillato per continuità. Il club ha fatto bene a cautelarsi con un giocatore come il portoghese, non tanto per mancanza di fiducia ma per necessità, considerando che Andrea Conti, al 12 ottobre, risulta ancora out. Nelle prossime settimane è logico attendersi quindi Calabria titolare con Dalot alternativa, se poi il lusitano dominasse in maniera tale da conquistarsi subito il posto... Meglio per il Milan. Ricordiamo inoltre che a sinistra manca il sostituto di Theo, di conseguenza i due sopracitati potranno ritagliarsi qualche spazio (speranzosamente poco) anche sulla mancina. Quello che ad oggi rischia di più è invece l'ex Atalanta, anche in relazione ad un rientro non ancora avvenuto che inevitabilmente lo porterà a partire con un leggero ritardo nelle gerarchie.