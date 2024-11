"A Fofana bisogna mettergli il polmone d'acciaio, poverino" avverte Boban. Il mercato di gennaio deve portare un vice

vedi letture

"In questo momento è difficile far riposare Fofana" ha detto Fonseca nella conferenza stampa pre partita di Slovan Bratislava-Milan. Ed è uno dei grandi temi da risolvere a Milanello. Il francese, inseguito un'estate ed arrivato a fine agosto, dopo un periodo di naturale adattamento è diventato immediatamente insostituibile. Non poteva essere altrimenti: l'ex Monaco è un giocatore di alto livello che è andato a coprire un buco in rosa che ci si portava dietro da fin troppo tempo. È infatti il giocatore di movimento più utilizzato da Fonseca in questi primi mesi in rossonero.

In teoria un "vice" in rosa, almeno per caratteristiche, può esserci. Il mister lo vede in Bennacer: "Non gli manca tanto tempo per tornare. Lui può e deve fare la posizione di Fofana. Questa settimana stavo parlando con il mio staff di questo: che soluzione possiamo avere se Fofana ha un problema? Loftus può essere una soluzione, Musah può essere una soluzione. Sono adattati, ma possono farlo fino al ritorno di Bennacer". Quindi due giocatori adattati che andrebbero a creare buchi altrove (Musah è spesso utilizzato largo a destra, Loftus-Cheek invece è il vice Pulisic), in attesa che torni un calciatore reduce dal secondo infortunio grave in due anni e che dovrà trovare ritmo e condizione fisica adeguata. Il tutto mentre la stagione entra nel vivo, con le ultime gare della fase campionato di Champions League, la Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Lo scenario più auspicabile sarebbe quello di un intervento già sul mercato di gennaio, sapendo bene comunque quali siano le difficoltà nell'intervenire durante la sessione invernale: difficile che i club vogliano cedere i propri giocatori migliori, con in più l'incognita data dall'eventuale tempo di adattamento del nuovo arrivato. Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan, ne ha parlato così poco prima dell'ultima sfida di Champions League: "Per il mercato di gennaio ricordiamo che Bennacer tornerà tra una settimana, ci darà una mano con la sua qualità, sarà un extra a centrocampo. Poi vediamo da oggi al mercato cosa succederà, dopo questa partita ci sono sette partite. Siamo sempre con l’occhio aperto per vedere se portare qualcosa, siamo sempre in dialogo con il mister per vedere se c’è qualcosa che serve o non serve”.

Lo svedese quindi tiene una linea di prudenza, non escludendo però eventuali interventi qualora dovesse esserci la necessità. Quel che è certo è che Fofana, per ora, regge. Ma per quanto ancora? Zvonimir Boban, sempre molto diretto nell'esporre i suoi pensieri, ne ha parlato a Sky nel post partita di Slovan-Milan: "L'intuizione dei 4 attaccanti contro l'Inter è stata strepitosa, però non puoi giocare così tutto l'anno. Nessuno mai nella storia è riuscito, né tantomeno ci riuscirà Fonseca. Con 4 attaccanti non ce la fai. Ma soprattutto, se tu avessi un Desailly-Fofana in mezzo, più questi qua dietro, velocissimi, difensori top, bene, puoi fare comunque, qualsiasi cosa. Così non ce la farai mai, perché Reijnders è un otto, alle volte si sente di fare il 10, perché ha quei colpi veramente da 10. Quindi non può fare filtro insieme a Fofana. Fofana muore fra un po', bisogna mettergli il polmone d'acciaio poverino. Già Bennacer e Fofana ce la fanno a tenere magari molto più in due, allora magari Reijnders lo metti più avanti, però sono 3 centrocampisti".

Non resta che aspettare e vedere chi riuscirà a far rifiatare Fofana.