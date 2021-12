Adli, Caldara, Leao, Theo e Bennacer: tra voci e trattative, il punto sul mercato rossonero

Nonostante manchino ancora due gare di Serie A (e che sfide!) prima della sosta e del giro di boa, è già tempo di calciomercato. Qualcuno direbbe invece che è sempre calciomercato, visto che rumor, voci, trattative ed indiscrezioni ormai da anni non sono più confinate nei periodi, invernali ed estivi, appositamente dedicati alla compravendita dei calciatori. In casa Milan ovviamente si è concentrati al 100% sulla delicatissima partita di domenica sera contro il Napoli di Spalletti, vera e propria sorpresa di questa stagione di Serie A. Partita troppo importante per il campionato e la classifica per lasciarsi distrarre da fattori esterni, ma è anche vero che il mercato, soprattutto dopo il brutto infortunio di Kjaer, è un argomento che tiene banco nel mondo rossonero. Maldini e Massara, sempre in contatto con Gazidis e la dirigenza americana, stanno vagliando diverse opportunità per sostituire al meglio il forte centrale danese, ma non solo.

ADLI - Infatti una delle domande che i tifosi rossoneri si pongono da un po' di tempo, soprattutto in vista della partenza di Bennacer e Kessie per la Coppa d'Africa, riguarda Yacine Adli: il centrocampista francese può anticipare il suo arrivo in rossonero già a gennaio? Stando a quanto appreso da MilanNews.it la risposta che filtra da Casa Milan è negativa: ad oggi Adli rimarrà al Bordeaux fino a fine stagione, come da accordi presi in estate. Ricordiamo che il talento classe 2000 è stato acquistato ad agosto per circa 8 milioni di euro dal Bordeaux, a cui è stato immediatamente ceduto in prestito per un anno. Adli quindi sbarcherà a Milanello solo a luglio 2022.

CALDARA? - L'altro interrogativo riguarda Mattia Caldara: può essere lui il sostituto di Simon Kjaer? Anche qui la risposta è negativa: il centrale è in prestito al Venezia, dove sta ritrovando fiducia e minutaggio, e un suo ritorno alla base a gennaio non è nei piani del club. Il Milan comunque è convinto di voler prendere un nuovo difensore centrale per sostituire Kjaer (stagione finita a causa dell'infortunio al ginocchio) e attualmente ci sono diverse riflessioni in corso. le strade percorribili sembrano essere due al momento: anticipare un investimento sostanzioso che sarebbe stato fatto in estate oppure fiondarsi con decisione su qualche esubero o opportunità di mercato con la classica formula del prestito con diritto di riscatto. Non c'è ancora una decisione definitiva, Maldini e Massara ci ragionano insieme a Gazidis e alla proprietà americana. Al momento è ancora presto per fare i nomi, ma Milenkovic, Christensen e Botman piacciono sicuramente alla dirigenza milanista.

RINNOVI - Contemporaneamente Maldini e Massara continuano a lavorare ai rinnovi; archiviati quelli di Calabria, Pioli, Kjaer e Saelemaekers ci si sta concentrando su quelli di Theo, Leao e Bennacer. Tutti e tre in scadenza nel 2024, l'obiettivo è quello di prolungare fino al 2026 con un adeguamento salariale. L'obiettivo del club è quello di blindarli e annunciare presto i loro rinnovi.