Adli ha comprato una pesca per regalarla a... Lo spot Esselunga in casa Milan

Sta facendo tanto discutere in questi giorni - e, forse, in nome del marketing e del purché-se-ne-parli è meglio così - lo spot pubblicitario del noto supermercato Esselunga che racconta una piccola vicenda familiare, nella quale una bambina, dopo aver fatto la spesa con la mamma, regala una pesca al papà separato, dicendogli che fosse un regalo della ex moglie. In questa sede, chiaramente, non ci immergiamo nei delicati discorsi della famiglia e del divorzio, ma proviamo a riderci su rapportando la scenetta a ciò che sta succedendo in casa Milan.

Immaginiamo che a regalare questa pesca a Stefano Pioli, rimasto separato dai mediani titolari (entrambi infortunati) Bennacer e Krunic, sia stato Yacine Adli. Il francese ha proposto al suo tecnico una soluzione nuova: non più mezzala, non più trequartista, ma mediano davanti alla difesa; dal 10 luglio, giorno in cui il Milan si era radunato per iniziare la preparazione alla stagione 2023-2024, il numero 7 ha lavorato sodo, guardando video dei compagni di reparto per imparare i movimenti, si è impegnato e ha aspettato - e sognato - la sua chance, arrivata mercoledì in quel di Cagliari. All'Unipol Domus Adli ha giocato una partita molto dignitosa, senza strafare, con gesti semplici e passaggi semplici. Proprio come il regalare una pesca al proprio papà. Un gesto semplice, sicuramente non sbagliato, sperando possa essere efficace.In questo modo, l'ex Bordeaux ha offerto una nuova soluzione, una nuova strada, una nuova speranza al suo allenatore: "La posizione - ha detto a Sky nel post Cagliari-Milan - mi va bene. Quando Pioli mi ha detto di giocare davanti alla difesa, gli ho detto 'Fammi giocare dove vuoi che ci sono'", per questa squadra posso giocare anche terzino". E Pioli ha colto la pesca dal suo giocatore: "Ha fatto tante cose buone, altre le può fare meglio, ma è una prestazione che mi dà la possibilità di considerare Adli in quel ruolo". Considerarlo sì, tanto da avere ottime chance di giocare anche domani da titolare contro la Lazio.