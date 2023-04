Adli, stagione da comparsa: il piano del Milan per non depauperare l'investimento

MilanNews.it

Le strade di Yacine Adli e del Milan sono destinate a separarsi, almeno temporaneamente. La squadra di Stefano Pioli sta affrontando lo snodo più importante della propria stagione, consapevole di dover fare punti utili per mantenere quantomeno il quarto posto e prenotare uno slot per la prossima Champions League. Allo stesso modo, però, il Milan dovrà affrontare l'Inter in una storica semifinale della massima competizione europea che varrà l'accesso all'ultimo atto in programma ad Istanbul il 10 giugno.

Poche opportunità - In tutto questo discorso carico di adrenalina, sensazioni e ambizioni, il classe 2000 suo malgrado sta svolgendo un ruolo quasi marginale. L'ambientamento in Italia non è stato facile, come del resto per molti calciatori arrivati dall'ultima sessione di mercato estiva. L'ex Bordeaux ha disputato soltanto cinque gare, giocando soltanto una partita da titolare contro il Verona a San Siro. Nel 2023, poi, Adli ha raccolto un minutaggio molto esiguo di appena otto minuti. La sua unica immagine campo, in quest'anno solare, è l'ingresso sul terreno di gioco del Franchi contro la Fiorentina nel finale di gara. Troppo poco per un giocatore sicuramente di prospettiva, che tuttavia non è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio nelle gerarchie di Pioli.

Un'occasione - A volte però il talento non basta. Da qui al termine della stagione il francese avrà a disposizione sette partite per concludere meglio la propria annata, ma a fine stagione sarà pronto con la valigia in mano. Uno scenario propizio sembrerebbe quello della Salernitana, a caccia della seconda salvezza consecutiva in Serie A. In Campania Adli ritroverebbe Paulo Sousa, il tecnico che tra il 2019 e il 2020 gli fece giocare più di trenta partite con la maglia del Bordeaux.

La trattativa converrebbe a tutti: il Milan potrebbe testare ulteriormente le qualità del giocatore, che troverebbe spazio utile arricchendo notevolmente la rosa a disposizione del portoghese. Nell'affare poi potrebbe essere inserito anche Pasquale Mazzocchi, che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez nella rosa a disposizione di Pioli. Un anno di formazione sarebbe l'ideale per Adli, che nonostante il poco spazio ottenuto ha già il Milan nel cuore. E in futuro avrà tanta voglia di tenersi stretta questa maglia.