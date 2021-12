Affare a titolo definitivo o prestito con riscatto: il Milan studia la formula per piazzare il colpo in difesa

Un difensore per Stefano Pioli. Perché il buco lasciato da Simon Kjaer rischia di trasformarsi in una voragine e il Milan non può rischiare di caderci dentro. Maldini e Massara sono al lavoro per individuare il profilo giusto, e non è certo semplice vista la specificità del mercato di gennaio, sessione sempre insidiosa e ricca di ostacolo.

Due soluzioni

Il Milan è di fronte a un bivio: i dirigenti rossoneri hanno evidenziato sulla loro lista una serie di nomi che possono interessare, ma bisogna prendere una decisione, una linea da seguire. Due le possibili strade: Maldini e Massara potrebbero anticipare a gennaio l’acquisto a titolo definitivo di un forte centrale, investendo subito il budget previsto per l’estate per il colpo in difesa, oppure andare su un prestito con diritto di riscatto, proprio com’era accaduto un anno fa con Tomori.

Si cerca il giusto colpo

Una cosa è certa: con l’una o l’altra modalità, Pioli avrà un rinforzo per la retroguardia a inizio 2022, e sarà un giocatore in grado di alzare il livello della rosa, non un semplice rincalzo. Il Milan, infatti, non ha bisogno di tappabuchi, ma di garanzie per il presente e il per futuro. Bisogna solo valutare la formula dell’investimento, dunque, non la qualità.