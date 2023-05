All'indomani di una debacle: il Milan deve battere ora tre colpi

MilanNews.it

L'eliminazione del Milan per mano dell'Inter nelle semifinali di Champions League è stata netta, senza appello: una doppia sconfitta meritata, una debacle evidente se si considera a che punto erano le squadre nella passata stagione e ai nastri di partenza di questa. Il gap, ora, c'è: a livello di rosa per profondità sicuramente, ma, in questo momento, anche e soprattutto a livello fisico e mentale.

Il discorso Champions League va, però, chiuso immediatamente. Il percorso fino alle semifinali è stato sì straordinaria e molto inaspettato, ma la sconfitta nel derby, come dichiarato da Maldini, fa guardare il tutto con occhi tristi e più cupi di quanto sarebbe in realtà. Non c'è, comunque, tempo per piangersi addosso. Il Milan ha ora l'assoluta necessità di rituffarsi sul campionato perché c'è la qualificazione alla prossima Champions League da conquistare: "C'è solo - ha spiegato Pioli nel post partita di martedì - delusione, è vero che siamo arrivati in semifinale di Champions: di questo si deve essere orgogliosi, ma è chiaro che sognavamo la finale e volevamo battere i nostri rivali. Non esserci riusciti ci procura delusione, ma dovremo concentrarci sul campionato: la delusione vera sarebbe non giocare in Champions l'anno prossimo".I rossoneri, dunque, devono ora battere tre colpi: Sampdoria sabato, la Juventus la settimana successiva e il Verona nell'ultima partita stagionale. Mancano solo tre giornate alla fine del campionato e il Milan, in questo momento, si trova al quinto posto e fuori dalla qualificazione alla prossima Champions League; fermo restando il caso Juventus e relativa penalità, i ragazzi di Pioli hanno l'assoluto dovere di onorare fino alla fine questa stagione e di fare il massimo per far parlare (bene) solo il campo. L'8, il voto che Maldini darebbe in caso di piazzamento nei primi quattro posti, va conquistato.