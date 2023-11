Anche per il Milan c'è ancora domani

vedi letture

Precisazione: in questo articolo non ci sarà alcuno spoiler del film "C'è ancora domani", regia di Paola Cortellesi, che - consiglio personale - va visto, apprezzato e commentato senza alcuna anticipazione, anche minima che sia. In questo articolo sarà sfruttato solamente il titolo: perché è vero che sono state settimane dure per il Milan, piene di risultati negativi, di rimpianti e di tante critiche/polemiche, ma anche per i rossoneri... c'è ancora domani.

Le prime tre opportunità per ripartire alla grande arriveranno nella prima settimana dopo la sosta in corso. Al rientro, sabato 25 novembre a San Siro, Pulisic e compagni affronteranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano, cercando di sfruttare lo scontro diretto tra Juventus e Inter per provare a recuperare qualche punto su (almeno) una delle due contendenti. Poi, martedì, sempre a San Siro, la sfida decisiva per il passaggio del girone di Champions League contro il Borussia Dortmund, competizione in cui il Milan ha nelle sue mani il suo destino. Per ultimo, la sfida, sempre a San Siro, contro il Frosinone, da non sbagliare per tenersi in ritmo.È ovvio che queste opportunità per rimettersi in corsa avrebbero poco senso se non è il Milan stesso a ridarsi opportunità. Bisogna tornare la squadra di inizio stagione per gioco ed entusiasmo, capace di far molto bene nei primi due mesi di stagione anche grazie a una media infortuni controllata; ed è proprio qui la nota su cui insistere di più: Pioli e il suo staff devono risolvere il problema infortuni, in modo da avere una squadra sempre pronta e in forma.