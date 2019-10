Arriva l'ora di Rebic? Il croato deve essere innescato al più presto

Sabato 31 agosto. André Silva viene schierato a sorpresa da Marco Giampaolo contro il Brescia, disputando una gara discreta: ad oggi una delle uniche due vittorie rossonere in campionato. Due giorni dopo il portoghese verrà scambiato con Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte: un'operazione al fotofinish per regalare a Giampaolo un giocatore che potesse offrire più possibilità al reparto offensivo. Eppure, fin qui, il croato si è visto pochissimo.

POCHE CHANCHES - Se in Germania il portoghese è diventato subito protagonista nell'Eintracht, Rebic sta faticando ad imporsi in rossonero. Fin qui hanno pesato anche le condizioni fisiche non perfette dopo gli impegni con le Nazionali, ma è chiaro che il nativo di Spalato dovrà trovare presto una sua collocazione all'interno del Milan. Con un Suso che non sta certamente illuminando la scena ed un Piatek in difficoltà, il classe '93 rappresenta l'unica fonte innovativa dell'attacco rossonera oltre a Leao.

INNESTO RAPIDO - Contro il Genoa potrebbe arrivare la prima occasione dal primo minuto per Rebic? Difficile dirlo a tre giorni dal match, considerando anche la complicata situazione a Milanello dopo le tre sconfitte consecutive. Giampaolo da un lato potrebbe essere tentato di riproporre i calciatori con cui ha lavorato di più durante il ritiro estivo, ma dall'altro potrebbe essere portato ad una sorta di mini-rivoluzione per dare una scossa all'ambiente. Il croato, che fin qui si è visto pochissimo (nella ripresa di Verona e in una manciata di minuti a Torino) potrebbe avere il carattere giusto per aiutare il Milan a rialzarsi. Ma il tempo delle prove è finito, il giocatore dovrà essere innescato al più presto.