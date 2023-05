Asensio, Kamada, Thuram... Quante occasioni a zero! Milan, se ci sei batti (almeno) un colpo

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Non è ancora finita la stagione 22/23 che inevitabilmente il pensiero di molti è già rivolto alla campagna di rafforzamento per la prossima annata calcistica. Da una parte non c'è assolutamente da fare l'errore di dare per scontato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League (senza star a guardare Atalanta e Roma, al Milan servono 3 punti nelle prossime 2 partite), ma dall'altra è anche vero che il grosso, o almeno una buona parte, del mercato estivo viene "fatto" in questo periodo.

Cominciare in ritardo il calciomercato per il secondo anno di fila (la manfrina rinnovo/non rinnovo dello scorso anno fa ancora penare i tifosi anche solo al ricordo) sarebbe un errore quantomeno sciocco, soprattutto per una squadra come il Milan che, giustamente, opera nei parametri e non fa mai più il passo più lungo della gamba. Questo è il periodo in cui bisogna essere pronti e fulminei per cogliere al volo le giuste occasioni che il mercato mette a disposizione, con un occhio particolare rivolto ai parametri zero. Sono diversi i calciatori che si svincoleranno dai proprio club questo 30 giugno 2023, rendendosi così disponibili alle altre squadre senza nessun costo relativo al cartellino. Il Milan si è già mosso in inverno per bloccare il portiere Marco Sportiello, che dall'anno prossimo sarà il secondo di Maignan, ma anche ora ci sono diversi profili incredibilmente utili e che farebbero al caso dei rossoneri.

DAICHI KAMADA - Ne abbiamo già parlato in modo approfondito (qui il nostro focus), ed il giapponese dell'Eintracht sembra essere davvero molto vicino al Milan, che sta aspettando evidentemente la certezza di giocare la prossima Champions League prima di affondare il colpo. Kamada sarebbe un'ottima alternativa tra il centrocampo e la trequarti, un profilo "alla Pioli" per modo di intendere il ruolo di centrocampista offensivo: bravo ad occupare gli spazi, capace nel gioco associativo e con un tiro da lontano niente male. Si parla di una richiesta da 3 milioni di stipendio che, dato il decreto crescita, rientrerebbe alla grandissima nei parametri economici del Milan. Dopo Sportiello può essere lui il secondo colpo a zero rossonero di quest'anno.

MARCUS THURAM - In Francia L'Equipe scrive di come il figlio d'arte, attaccante, sia nel mirino di tanti top club, Milan compreso. Il classe '97, che con il Gladbach quest'anno ha giocato da punta centrale trovando il gol 13 volte nelle sue 29 presenze in Bundes, è alla ricerca di un progetto che lo renda protagonista in Champions e che lo metta in risalto anche in ottica nazionale. Il francese, con i suoi 192 cm d'altezza uniti ad una velocità ben sopra la media, è un profilo moderno e sicuramente appetibile, al netto di un carattere da smussare. Qui la concorrenza è davvero folta, ma se i rossoneri dovessero, così come sembra, cedere Rebic e/o Origi allora Thuram potrebbe riempiere alla perfezione la casella lasciata vuota da Ante e Divock.

MARCO ASENSIO - La notizia è di oggi pomeriggio e arriva direttamente dalla Spagna: Asensio non rinnoverà il contratto con il Real Madrid. Il numero 11 chiedeva di essere ancora più coinvolto nel progetto blancos con un ruolo da protagonista, cosa che Ancelotti non gli ha assicurato negli ultimi mesi. Da qui, più che per un fattore economico, la decisione di lasciare dopo quasi 10 anni il club che lo ha cresciuto e che lo ha portato sul tetto d'Europa e del mondo. Asensio non ha bisogno di nessun tipo di presentazione e sarebbe un upgrade clamoroso per la fascia destra offensiva del Milan. Anche qui, la concorrenza sarà spietata e le richieste dello spagnolo non saranno sicuramente basse (si dice sui 7 milioni l'anno), ma ci viene difficile da credere che Maldini non abbia già alzato il telefono per chiamare Jorge Mendes. Un'occasione talmente ghiotta e irripetibile che non provarci al massimo delle proprie possibilità sarebbe delittuoso.