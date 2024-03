Attacco vergognoso a Pulisic, il Milan si schiera con Chris: “Al tuo fianco”

Tra le tante dichiarazioni poco edificanti uscite dal post partita di Lazio-Milan ci sono quelle contro, sia direttamente che indirettamente, Christian Pulisic. Lo statunitense, protagonista nell’episodio che ha portato all’espulsione di Pellegrini, è stato additato da più parti come scorretto e antisportivo. Pioli e Calabria hanno preso immediatamente le sue difese, parlando di un ragazzo rispettoso e sempre corretto. Anche perché in Salernitana-Milan, in occasione dell’infortunio sofferto da Dia, fu proprio Pulisic a mettere il pallone in fallo laterale per permettere al giocatore granata di essere soccorso dallo staff sanitario. Giusto per citare un esempio abbastanza recente.

Ieri sera Chris, come dimostra l’inquadratura nel retro porta, semplicemente non si è accorto del colpo subito da Castellanos ed ha continuato a giocare, anche perché l’atteggiamento di Pellegrini non era di certo quello di uno preoccupato per le condizioni del compagno a terra. Accuse quindi che lasciano il tempo che trovano, con il Milan che questo pomeriggio, con un tweet, si è schierato apertamente al fianco del proprio numero 11: “Al tuo fianco”.

La redazione di MilanNews.it inoltre apprende che messaggi di solidarietà, in privato, sono arrivati anche da compagni e mister.

Sui social arriva anche la risposta di Pulisic: "Solo amore per questa squadra e per tutta la famiglia rossonera".