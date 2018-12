Atteggiamento e gol, Higuain ha due questioni da risolvere: Rino vuole che prenda per mano la squadra

Rispetto ad Atene, stasera Higuain avrà un “amico” in più: Suso. Dal momento che nessuno è più riuscito a farlo, dovrà provare lui a riaccendere il Pipita. In realtà, come devianza La Gazzetta dello Sport, Gattuso vorrebbe che Gonzalo riuscisse ad accendersi da solo. O meglio: vorrebbe che fosse lui a prendere per mano i compagni, e non viceversa.

LEADER - Il Milan ha bisogno dell’esperienza e del carisma dell’argentino. “È il primo a essere deluso”, ha dichiarato Gattuso in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, provando a spronare il Pipa, il quale, nelle ultime uscite, oltre a restare a digiuno, ha messo in cattiva mostra un nervosismo per certi versi eccessivo. Certamente inspiegabile. Higuain è un leader di questo Milan, forse il calciatore con maggiore qualità, ma fatica a trascinare il resto del gruppo.

ATTEGGIAMENTO - Gattuso ha dichiarato di preferire l’atteggiamento ai gol, ma Gonzalo non la butta dentro da fine ottobre: sistemare entrambe le questioni in una volta sola non sarebbe male. È quello che, ovviamente, si augurano Rino e la squadra, aggrappati al Pipita in questa tiratissima corsa Champions.