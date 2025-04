Basta panchine: Leao deve giocare sempre titolare

Rafael Leao avrà tutti i suoi difetti, ma in questo momento, tanto delicato quando decisivo della stagione, non può stare in panchina come è successo due giorni fa contro il Napoli. La scelta di Sergio Conceiçao di preferirgli Joao Felix non ha funzionato, tanto che all'intervallo il tecnico rossonero è stato costretto a mettere in campo il suo numero 10 per provare a recuperare i due gol di svantaggio.

BASTA PANCHINE - "Basta panchine" scrive questa mattina Tuttosport che spiega che Leao, come sempre, è stato croce e delizia in questa annata del Milan, ma deve giocare sempre perchè il gioco del Diavolo dipende troppo da lui. Dopo i problemi evidenti con Paulo Fonseca, la vittoria della Supercoppa Italiana sembrava l'inizio di un idillio con Sergio Conceiçao e invece anche l'ex Porto ha iniziato a metterlo ogni tanto in panchina, tanto che nelle ultime otto gare di campionato per quattro volte non è partito dalla primo minuto. E' vero che da subentrato Rafa è stato spesso decisivo, ma in questo momento è impensabile lasciarlo fuori, soprattutto per mettere in campo uno come Joao Felix che, a parte i primi 30' all'esordio contro la Roma, da quando è arrivato a Milanello è stato una grande delusione.

DI NUOVO TITOLARE - Domani sera a San Siro è in programma la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter e Leao tornerà ad avere una maglia da titolare, nella speranza che possa lasciare il segno contro i nerazzurri come è già successo per esempio nella finale di Supercoppa Italiana. La sua stagione, come quella di tutto il Milan, ha avuto tanti alti e bassi, ma se il Diavolo vuole provare a togliersi le ultime soddisfazioni di questa stagione ha necessariamente bisogno di Rafa.