Bayern Monaco su Kalulu, ma il Milan non vorrebbe privarsene per vari motivi: il punto della situazione

vedi letture

Nelle ultime ore, si è fatto strada l'interesse del Bayern Monaco per Pierre Kalulu per sostituire Benjamin Pavard in procinto di trasferirsi l'Inter; i bavaresi hanno chiesto informazioni sul giocatore francese e pensano di proporre un prestito con diritto di riscatto, in modo da fargli prendere subito il posto del terzino Campione del Mondo nel 2018 senza spendere cifre eccessive.

Il Milan, però, si priverà difficilmente del suo numero 20. I motivi sono tanti e riguardano, innanzitutto, aspetti tecnici. Kalulu è un difensore che può agire sia da difensore centrale che da terzino destro, permettendo a Pioli di avere un'alternativa affidabile sia ai due titolari Thiaw e Tomori che ai due sulla fascia, considerando i problemi fisici in cui Calabria e Florenzi talvolta incappano. E inoltre, sarebbe molto difficile sostituire il giocatore a così pochi giorni dalla fine del calciomercato con un altro profilo altrettanto affidabile e duttile.

Il Milan chiaro

Ecco perché, dunque, il Milan non vorrebbe lasciar partite Kalulu. È chiaro che, se il Bayern Monaco dovesse presentarsi con una offerta molto importante a titolo definitivo (sui 30 milioni di euro, per esempio), le cose potrebbero sempre cambiare (il Milan aveva acquistato Kalulu a soli 480mila euro), ma al momento c'è da registrare la volontà abbastanza chiara e netta del club rossonero. Kalulu non dovrebbe partire, al contrario degli altri esuberi (come Saelemaekers e Origi) al momento presenti in rosa.