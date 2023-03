Bene le parole di De Ketelaere, ora il campo: il belga punta a diventare titolare già nel finale di quest'anno

MilanNews.it

Onesto, molto, e anche ironico. Il De Ketelaere che ieri è stato intervistato da Het Laatste Nieuws non è caduto nel classico scivolone delle dichiarazioni dal ritiro della nazionale. Senza il "controllo" dei club spesso e volentieri le parole che arrivano dai ritiri delle varie selezioni non sono da zero a zero e non è raro che lascino trasparire malumori o incomprensioni. Poteva essere il caso di De Ketelaere, che sta vivendo un primo difficile anno a Milano, senza mai essere impiegato con continuità dall'allenatore, e invece non è stato così. Anzi.

Charles non si è nascosto, i primi mesi in rossonero sono stati "deludenti, anzi negativi. Sicuramente non erano le mie aspettative". Come mai? Ci sono motivi particolari? Il belga racconta: "Ci sono tanti motivi. Uno è l'ambiente, un livello di calcio superiore, l’adattamento a tante cose. La vita fuori dal campo". Ma il classe 2001 non si pente della scelta che in estate ha voluto fortemente, come ha confermato il suo ex allenatore che invece voleva portarlo all'Ajax, anzi: "Dopo un'ottima stagione con il Bruges e dopo il trasferimento al Milan, di cui non mi pento, avrei sperato di essere più importante di quello che sono stato finora".

Ci tiene anche a non far fraintendere le dichiarazioni del ct del Belgio Domenico Tedesco, che in conferenza aveva detto che staccare un po' dal Milan e sentire l'aria della nazionale non avrebbe potuto che fargli bene: "Sì, da una parte è vero ma non voglio vederlo in questo modo perché altrimenti può sembrare che non mi piace stare al Milan. E non è assolutamente il caso".

Per la prima volta esce un guizzo pubblico del ragazzo, sempre molto riservato e nei ranghi: "Di certo sento e apprezzo l’affetto e il sostegno dei miei compagni, ma non vorrei rimanere sempre in questa situazione: vorrei dimostrare che ho fame e che vivo per il calcio e per fare buone prestazioni. Non voglio che diventi un problema... Se dovessimo credere ai media sembra che ogni giorno arrivo a Milanello piangendo (ride, ndr)". Una piccola battuta che però fa capire che CDK è vivo. Effettivamente l'immagine di lui che al termine di Milan-Monza torna sconsolato negli spogliatoi invece di andare a salutare la curva con i compagni aveva dato l'idea di un ragazzo davvero in difficoltà, ma evidentemente c'è stata una reazione.