Bennacer a Sky: "Derby grande test. Inter più forte? Vedremo sul campo. Da Biglia posso imparare tanto"

È senza dubbio uno dei colpi più interessanti dell’ultimo mercato estivo rossonero. Bennacer ha fatto bene da playmaker nella gara contro il Brescia, ma non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale. I tifosi del Milan sperano di scoprire presto le qualità del giovane centrocampista, eletto miglior giocatore dell’ultima Coppa d’Africa, vinta da assoluto protagonista con la sua Algeria. "È stato tutto velocissimo - ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport - ho già lavorato con i compagni e l'allenatore: stiamo lavorando e stiamo crescendo. Sono contento, è una grande sfida per me. Non ci sono rimasto male per la panchina di Verona, è normale. Io sono a disposizione: sono un giocatore nuovo e devo lavorare. Biglia è tornato, è un grande giocatore e devo imparare tanto da lui. Così è il calcio".

BIGLIA - Proposito dell’argentino, Bennacer ha speso parole d’elogio nei suoi confronti: "Ha tanta esperienza, ha 33 anni e sa cosa deve fare sul campo quando abbiamo la palla e quando non l'abbiamo. È sempre concentrato fino alla fine. Non siamo uguali e questo è un bene perché posso imparare quello che ha lui e che io non ho".

ESAME DERBY - Le attenzioni sono rivolte ovviamente al derby di sabato: "Tutti in partita dobbiamo pensare uguale, il derby per i nostri tifosi è più importante magari, ma per noi è una gara da tre punti. Milan-Inter è una partita che tutti i calciatori vorrebbero giocare. Non si può dire che c'è una squadra più forte dell'altra, vediamo sul campo. Dobbiamo vincere perché questa partita è il primo grande test, l'Inter è una grande squadra e vediamo sabato cosa faremo".