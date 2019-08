Bennacer: "Quando il Milan chiama, non puoi dire di no. Non vedo l'ora di iniziare, mi farò trovare pronto al 2000%"

Ecco le prima parole di Isamel Bennacer, nuovo acquisto rossonero, ai microfoni dei canali social del Milan:

Sull'arrivo al Milan: "Sono molto contento di essere qui e di far parte di questo club glorioso. Non so cosa dire se non che sono entusiasta ed onorato di essere qui".

Sul perchè ha scelto il Milan: "Il Milan è una delle squadre più gloriose al mondo per la sua storia. Quando il Milan chiama, non puoi dire di no. Devi solo andarci".

Sulla Coppa d'Africa: "Non mi aspettavo tutto questo successo perchè tre anni fa non giocavo con la nazionale. Sono stato paziente, mi sono allenato molto e adesso è tutto bellissimo. Sono molto felice per tutto questo".

Sui tifosi: "Un messaggio ai tifosi rossoneri? Forza Milan, tutti insieme siamo una grande squadra. Darò tutto me stesso per i tifosi e per la mia squadra. Non vedo l'ora di iniziare, mi farò trovare ponto al 2000%".