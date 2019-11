Bennacer, un talento in continua crescita. Pronto a riprendersi il suo posto in regia

Al talento algerino c'è voluta qualche partita per imporsi ma la sua assenza contro il Napoli si è vista e non poco. Titolare nelle tre partite precedenti Bennacer sta diventando sempre più determinate per la manovra del Milan. Collante tra difesa e attacco, puntuale e preciso nelle chiusure e nel recupero palla ma soprattutto illuminante nelle giocate con quel suo mancino educato che ha permesso la scorsa estate anche alla sua Algeria di vincere la Coppa d'Africa.

Un match sontuoso quello disputato contro la Juventus che ha fatto capire quanto ormai in regia il posto sia suo e la differenza con Biglia appare oramai evidente, con l'argentino concorrente in quella posizione diventato l'alternativa all'ex Empoli.

La passata stagione, nonostante la retrocessione della sua squadra, ha collezionato 37 presenze impreziosite da 5 assist e tante giocate che lo hanno portato ad essere quasi sempre il migliore della partita. Quest'anno, dopo un inizio altalenante anche per via della scarsa preparazione, è sceso in campo in 8 partite di cui 6 da titolare e 2 da subentrato, ma come detto in precedenza sino alla squalifica contro il Napoli è stato presente per 90 minuti contro Spal, Lazio e Juventus.

Di certo con i suoi 21 anni sta dimostrando di poter essere un giocatore da Milan, in prospettiva certamente potrà dare importanti soddisfazioni ai tifosi che sperano in una sua definitiva consacrazione con la maglia dei rossoneri per tante altre stagioni.

Intanto, dopo quello di Theo Hernandez, il suo acquisto per circa 16 milioni di euro è certamente da ritenersi tra i più positivi di questa stagione e dopo il turno di stop è pronto a riprendersi contro il Parma il posto da titolare.