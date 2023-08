BILD - Milan, trattativa con il Leverkusen per Azmoun: accordo già raggiunto con il giocatore

Come riportato questa mattina dalla BILD, il Milan è in trattativa con il Bayern Leverkusen per Sardar Azmoun. Il giocatore, secondo quanto riferito, ha già raggiunto un accordo con il club rossonero.

Sul classe '95, però, c'è anche lo Zenit, che vorrebbero riportare il giocatore in Russia dopo averlo venduto proprio al club tedesco nel gennaio del 2022 per 2,5 milioni di euro.