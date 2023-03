Brahim ancora a parte e in dubbio per il Tottenham: chi al suo posto? (PODCAST)

MilanNews.it

Ep. 352 - Milan, incognita Brahim contro il Tottenham: chi al suo posto?

Anche oggi Brahim Diaz ha svolto un allenamento personalizzato e non con il resto del gruppo squadra a causa del trauma distorsivo al ginocchio subito pre Fiorentina; decisivo, dunque, l'allenamento di domani per capire se sarà convocabile per la sfida di Londra, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.