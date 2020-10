Brahim Diaz e quella duttilità che piace a Pioli: lo spagnolo punta a una maglia da titolare nel derby

L’obiettivo è giocare. O meglio, rilanciarsi. Perché la stoffa c’è (ed è di qualità), ma trovare spazio in una squadra piena zeppa di campioni come il Real Madrid non è semplice. Per questo Brahim Diaz ha scelto il Milan, sposandone causa e progetto. Il club rossonero, inutile girarci intorno, al momento è fuori dal giro delle big europee. Per un talento come lo spagnolo, dunque, è più facile mettersi in mostra a Milanello piuttosto che a la "Ciudad", quartier generale dei Blancos.

DUTTILITÀ - Le prime uscite in maglia milanista sono state più che soddisfacenti. Corsa, giocate e un gol da centravanti puro contro il Crotone (rete che ha chiuso il match dello "Scida"): Diaz si è già guadagnato l’approvazione dei tifosi oltre che la fiducia di Stefano Pioli, che potrebbe concedergli una chance anche nel derby. C’è una caratteristica che gioca a favore del fantasista iberico: la duttilità. Brahim, infatti, è un trequartista, ma sa agire con altrettanta efficacia anche da esterno offensivo.

BALLOTTAGGIO - Il posto sulla trequarti è già prenotato da Calhanoglu, mentre a destra Saelemaekers ha buone possibilità di spuntarla sui colleghi. Ma sul versante mancino i giochi sono apertissimi, con Diaz e Leao che si giocano una maglia. Il portoghese non ha brillato in quella posizione nell’ultima gara prima della sosta, contro lo Spezia, mentre ha fatto bene (con tanto di doppietta) da punta centrale. Non è da escludere, dunque, che Pioli possa puntare su Brahim per dare maggiore imprevedibilità al gioco rossonero e meno punti di riferimento all’Inter.