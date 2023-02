C'è un Milan con e un Milan senza Bennacer. Isma ha caratteristiche uniche, una carenza che in estate andrà colmata

MilanNews.it

Giornata positiva a Milanello, con Alessandro Florenzi e Mike Maignan (qui la nostra anticipazione) che sono tornati ad allenarsi per intero in gruppo. Davide Calabria e Ismael Bennacer invece, il primo alle prese con un problema all'anca, il secondo con un problema muscolare alla coscia, hanno svolto del lavoro personalizzato sul campo. Mancano ancora quattro giorni a Milan-Atalanta di domenica sera, quindi non si ha ancora una conferma, né in un senso e né nell'altro, sulla loro disponibilità. Nel caso, sarebbero assenze pesanti. Soprattutto quella di Bennacer.

Se Calabria, specialmente ora con il nuovo schieramento a 3 proposto da Pioli, ha diversi sostituti ed alternative più o meno valide, lo stesso non si può dire per Bennacer. O meglio, in rosa non c'è nessun centrocampista, senza scomodare forza e livello raggiunto, con caratteristiche assimilabili a quelle dell'algerino. Cervello e motore del centrocampo rossonero, Isma riesce ad essere efficace in tante situazioni della partita, in particolar modo per quanto riguarda lo sviluppo dell'azione sotto pressione. Sa ricevere palla spalle alla porta quando l'avversario esce per rubare palla, sa smistare bene, sa verticalizzare, sa cambiare gioco, sa andare e pensare in verticale e riesce ad essere efficace anche in fase di interdizione.

Un giocatore effettivamente unico, tant'è che il Milan ha fatto di tutto per rinnovarlo e prolungare il suo contratto fino al giugno 2027: il numero 4 è un leader tecnico della squadra. Lo si nota quando c'è ma soprattutto quando non c'è. In questo periodo, complice anche l'assenza di Maignan, con il francese che permetteva alla squadra di avere una soluzione in più quando riceveva pressing in avvio di azione, l'assenza dell'ex Empoli è saltata subito all'occhio nonostante il Milan abbia ritrovato la vittoria, tre di fila, e solidità difensiva.

La manovra dei rossoneri perde davvero tanto, con Tonali, Krunic, Pobega, Vranckx e Bakayoko che hanno peculiarità diverse, a volte complementari, da Isma. E quindi il Milan, che ha fatto registrare per la prima volta in stagione tre clean sheet di fila, ne risente per qualità, tecnica ed estetica, nello sviluppo offensivo. Avere un calciatore così capace nelle imbucate e nella progressione palla al piede, capace di ribaltare velocemente il fronte in un sistema di gioco in cui un Theo Hernandez ha più libertà o un Leao può provare ad essere efficace anche per vie centrali sarebbe un plus non da poco.

Al momento non si può far altro che aspettare Bennacer, ormai assente da quasi un mese, e sperare che torni in una condizione tale per poter essere decisivo subito, ma in estate Maldini e Massara dovranno fare delle riflessioni: trovare un giocatore simile all'algerino non è ovviamente facile, ma è giusto che Pioli abbia a disposizione qualcuno che possa farne le veci, vista purtroppo la recidività dei problemi muscolari di Isma.