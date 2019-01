Calabria a MTV: "Juve favorita in Supercoppa, ma si parte 0-0. Coppa Italia? Vogliamo arrivare in fondo"

In vista della gara di Coppa Italia contro la Juventus e, soprattutto, della finale di Supercoppa con la Juve, Milan TV ha intervistato Davide Calabria. Ecco le parole del giovane esterno rossonero.

Sulla condizione della squadra: "Ci siamo ritrovati bene, la pausa invernale serve proprio per ricaricare le pile soprattutto a livello mentale. Nell’ultimo periodo abbiamo avuto qualche giocatore fuori, la pausa ci ha aiutato a recuperare soprattutto quelli che hanno giocato di più. Abbiamo iniziato bene, il mister ci ha lasciato un programma da eseguire durante le vacanze".

Sul momento: "Più vinci, più mentalmente riesci a giocare libero, serenamente. La vittoria prima della pausa è stata fondamentale, perché ci permette di lavorare più tranquillamente".

Sulla Coppa Italia: "Negli ultimi tre anni abbiamo fatto due finali, è un obiettivo importante per noi. Siamo arrivati due volte in fondo, ma purtroppo non è andata bene nelle gare con la Juve. Vogliamo arrivare fino infondo in questa competizione. Arrivare con una vittoria alla Supercoppa ci darebbe morale".

Sulla Juventus: "Che sia la favorita lo dicono tutti e lo diciamo anche noi, hanno un percorso molto più lungo rispetto al nostro. Hanno giocatori già pronti a livello europeo, mentre noi siamo una squadra in costruzione. Partiamo da sfavoriti, ma si comincia 0-0 e ce la metteremo tutta".

Sulla sua crescita: "Giocare una finale a 18-19 anni e giocarla a 22-23 è una cosa diversa. Sono passati tre anni e ho tante partite in più. Sono tante piccole cose che ti portano a migliorare e diventare un giocatore completo. Si può migliorare in tutto, ma sono contento di come sono cresciuto da calciatore".

Sulla sua duttilità: "Tutti questi ruoli li ho fatti anche da piccolo, quindi avevo una base. Posso farli tutti, mi adeguo. Un sogno per il 2019? Vincere la Supercoppa e passare in Coppa Italia sarebbe un buon inizio".